Düzen Tekkal ist Filmemacherin, TV-Journalistin, Politologin und Sozialunternehmerin. In ihrem Film „Hawar – meine Reise in den Genozid“ hat sie die Jesidin Nadia Murad entdeckt, die 2018 für ihr Engagement für vom IS gefolterte Frauen den Friedensnobelpreis gewann.

Frau Tekkal, gerade haben die Taliban ihre neue Regierung vorgestellt. Es gibt jetzt keine einzige Ministerin mehr. Das Frauenministerium wurde abgeschafft. Stattdessen gibt es ein „Ministerium für Tugend und Moral und zur Verhütung des Lasters“. Was bedeutet das für die Frauen in Afghanistan?

Es wurde alles zunichte gemacht wurde, was sie in den letzten 20 Jahren an Gleichberechtigung erreicht. Die Machtergreifung der Taliban hat dazu geführt, dass die Frauenrechtlerinnen wieder zurück ins Mittelalter katapultiert werden.

Die Taliban werden aber nicht müde, zu versichern, dass die Frauen ihre Freiheiten weiterhin reklamieren können – wenn auch nur innerhalb der Grenzen der Scharia.

Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich wundere über die Naivität der Europäer, zu glauben, dass es auch eine moderate Version der Taliban geben könnte. Irgendwer hat tatsächlich gefragt: „Wo bleibt die Diversität in der Regierung?“

Die Männer, die sich jetzt an die Macht geputscht haben, sind nicht mehr die Männer, die 1996 regiert haben. Sie fahren teure amerikanische SUVs und treten in Verhandlungen konzilianter auf. Kann man nicht davon ausgehen, dass sie sich wenigstens ein bisschen weiterentwickelt haben?