Macron kann Krise

Die Mehrheit der Franzosen findet, der Präsident habe sie im Vergleich zu anderen Staaten bereits ganz gut durch die Corona-Pandemie geführt. Und einen Wechsel im Élysée in einer Kriegssituation will sich niemand ernsthaft vorstellen. Das liegt zum einen am Präsidenten selbst. „Er ist der jüngste und zugleich der erfahrenste Kandidat“, so der rechtsbürgerliche Ex-Premierminister Jean-Pierre Raffarin letzte Woche, der damit seine Unterstützung für Macron ankündigte. Darüber hinaus ist Macron unterdessen auch der dienstälteste Regierungschef des Westens. Auch das nicht gerade unwichtig.