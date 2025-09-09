- Die politische Gewohnheit kollidiert mit der Wirklichkeit
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sucht einen neuen Premierminister. Dahinter droht nichts Geringeres als eine Mega-Eurokrise. Die tiefere Ursache ist eine offenbar unheilbare „Krankheit“, die schon Alexis de Tocqueville diagnostizierte.
Nach dem Sturz der Regierung sucht Präsident Emmanuel Macron einen neuen Premierminister – und Frankreich einen Ausweg aus der politischen Sackgasse. Die eigentliche Krise liegt viel tiefer – und es ist auch unsere deutsche und gesamteuropäische Krise.
Macron wird heute wohl den gescheiterten Premier François Bayrou empfangen, um den Rücktritt von dessen Minderheitsregierung anzunehmen. Will er sich nicht selbst noch mehr beschädigen und den letzten Rest von Achtung vor den Franzosen erhalten, muss er schnell einen Nachfolger benennen. Nun kocht die Gerüchte- und Spekulationsküche: Wird es Verteidigungsminister Sébastien Lecornu? Justizminister Gérald Darmanin? Arbeits- und Gesundheitsministerin Catherine Vautrin? Finanz- und Wirtschaftsminister Éric Lombard?
