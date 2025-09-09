Bloquons tout
Demonstranten in Paris fordern: „Alles blockieren!“, 08.09.2025 / picture alliance / SIPA | OLIVIER JUSZCZAK

Frankreichs Krise wird zur Eurokrise werden Die politische Gewohnheit kollidiert mit der Wirklichkeit

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sucht einen neuen Premierminister. Dahinter droht nichts Geringeres als eine Mega-Eurokrise. Die tiefere Ursache ist eine offenbar unheilbare „Krankheit“, die schon Alexis de Tocqueville diagnostizierte.

VON FERDINAND KNAUSS am 9. September 2025 5 min

Ferdinand Knauß

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt“ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

 

Nach dem Sturz der Regierung sucht Präsident Emmanuel Macron einen neuen Premierminister – und Frankreich einen Ausweg aus der politischen Sackgasse. Die eigentliche Krise liegt viel tiefer – und es ist auch unsere deutsche und gesamteuropäische Krise.

Macron wird heute wohl den gescheiterten Premier François Bayrou empfangen, um den Rücktritt von dessen Minderheitsregierung anzunehmen. Will er sich nicht selbst noch mehr beschädigen und den letzten Rest von Achtung vor den Franzosen erhalten, muss er schnell einen Nachfolger benennen. Nun kocht die Gerüchte- und Spekulationsküche: Wird es Verteidigungsminister Sébastien Lecornu? Justizminister Gérald Darmanin? Arbeits- und Gesundheitsministerin Catherine Vautrin? Finanz- und Wirtschaftsminister Éric Lombard? 

Liebe Leserinnen und Leser,
Stefan | Di., 9. September 2025 - 12:52

Angesichts der wirtschaftlichen Lage in Frankreich kann man zumindest sagen, es ist nur eine Frage der Zeit, wann der Euro
an sein Ende kommt.
Frau Dr. Weidel von der AfD prophezeit das schon seit einiger Zeit.
Ich glaube ohne Augenwischerei und Falschaussagen, wie die von Friedrich Merz vor der letzten Bundestagswahl, wäre für die meisten Bürger dieser Republik im Bezug auf Deutschland und Europa, eher kein Vertrauen mehr vorhanden.
Die steten Beschönigungen der wahren Sachlage seitens Brüssel oder Berlin glaubt wahrscheinlich kaum noch jemand der künftigen Wahlberechtigten wirklich.
Deshalb ist die Rechte überall in Europa auch so stark und das zurecht.

Wolfgang Borchardt | Di., 9. September 2025 - 13:08

je was Dummes denken, was nicht die Vorwelt schon gedacht" (JWG) Man muss es nur finden. Soviel zu dem interessanten Zitat im Beitrag. Wenn nun in der EU niemand mehr auf finanzielle Unterstützung rechnen darf, wird der EU ein wichtiger Sinn genommen. Die Folgekosten der voraussetzungslosen Willkommenskultur sind noch nicht absehbar. Und Putin siegt an allen Fronten, indem er die Unterstützerstaaten, die es sich nicht leisten können, es aber trotzdem tun, ganz nebenbei ruiniert.

Markus Michaelis | Di., 9. September 2025 - 13:23

Die gegenseitige Ablehnung der Lager ist tief und man kann sich auch nicht mehr auf 2 Lager einigen. Es geht dabei auch nicht nur darum, wer wieviele Steuern zahlen muss bzw. bekommt.

Ich höre viel FranceInfo und da scheint es mir, dass alle Lager vorgeben "die" Franzosen zu vertreten. Die Einsicht in die Spaltung ist begrenzt.

Es ist aus meiner Sicht eine Schwäche der Gesellschaft, dass sie nicht mehr in der Lage ist irgendein politisches Miteinander zu finden. Das kontrastiert besonders stark zu den Ansprüchen universelle Werte und die Menschheit zu vertreten, die es auch in FR stark gibt.

An Macrons Stelle würde ich aufhören zu versuchen den großen Einiger vorzugeben. Ich würde der Gesellschaft erklären, dass sie im Moment nicht regierbar ist. Daran kann auch Macron nichts ändern (Merz, Starmer etc. ähnlich). Im Sinne der Stabilität würde ich gegen Mehrheiten regieren (geht ja nicht anders) und dann können die Menschen wieder neu wählen. Was wäre die Alternative?

Heidemarie Heim | Di., 9. September 2025 - 13:39

Der nächste, wie immer von Ihnen feinfühlig;) überbrachte Knaller lieber Herr Knauß! Und Sie haben recht was zumindest meinen persönlichen Mangel an Ökonomie-Wissen betrifft! Dieses war immer bestimmt durch Gefühl u. Wellenschlag;) Doch schon damals bei der GR-Rettung hatte ich besagtes Gefühl, dass wenn einer der großen Schuldenbuckel-Kandidaten das Ende der Fahnenstange erreicht, eine Rettung a la GR mit Troika-Sparkommissariat u. dem Unwillen der Bevölkerung geschuldeten Merkel-Schnäuzer;) illusorisch ist. Und angesichts immerwährender Bestrebungen innerhalb der EU eine Gesamthaftung zu installieren mit der A-Karte für Deutschland, weil wir als größter Nettozahler netterweise auch schon den Brexit mitfinanziert haben, und auch sonst die Spendierhosen für alle Welt offen stand, ist unsere letztlich eigens gefeierte Verschuldungsorgie vielleicht nicht das Schlechteste sollten Anfragen nach Bürgschaften etc. aus Brüssel o. Frankfurt a. Main kommen;). Und Tschüss Triple A! MfG

Maria Arenz | Di., 9. September 2025 - 15:27

und zwar nicht nur "im Gefühl" sondern ein klar fundiertes Wissen (zurückgehend auf einen gewissen Adam Riese) , daß eine "Rettung Griechenlands" in dem damals wider die Regeln des Maastrich-Vertrages und jede Vernunft praktizierten Modus, bei den großen Schuldnern wie Frankreich und Italien nicht funktionieren kann und deshalb das Ende des Euro herbeiführen muß. Merkel erklärte die Verletzung des Maastrich-Vertages aber für "alternativlos" . Und es war übrigens diese Entscheidung, wegen der ein paar - von Beginn an als Nazis und Europa-Hasser beschimpfte Professoren - die AFD gegründet haben.

