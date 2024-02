Mehr und schnellere Hilfe für die Ukraine, das haben gestern Abend über 20 Länder – unter Beteiligung von Bundeskanzler Scholz – im Rahmen einer kurzfristig anberaumten Hilfskonferenz in Paris beschlossen. Auf der anschließenden Pressekonferenz wurde Präsident Emmanuel Macron nach einer Einlassung des slowakischen Amtskollegen Robert Fico gefragt, derzufolge einige Nato-Staaten planten, Bodentruppen in die Ukraine zu entsenden. Macrons Antwort schlug ein wie eine Bombe.

„Darüber gibt es derzeit keinen Konsens“, sagte Macron, um dann fortzufahren: „Aber in der Dynamik dieses Krieges darf nichts ausgeschlossen werden. Wir werden alles tun, was nötig ist, damit Russland diesen Krieg nicht gewinnen kann.“ Macron fügte noch hinzu, niemand wolle mit dem russischen Volk in einen Krieg eintreten, aber Russland gefährde mit wachsender Energie Europas Sicherheit, und dem werde man sich mit aller Macht entgegenstellen.

„Zeitenwende“ à la Macron?

Von der gesamten Pressekonferenz blieb dieser eine, tatsächlich zusammengefasste Halbsatz, die Entsendung von Bodentruppen in die Ukraine könne nicht ausgeschlossen werden. Dass Macron nebenher sein Verdikt kassierte, Europa solle ausschließlich Waffen aus europäischer Produktion an die Ukraine liefern, um auch auf diesem Feld unabhängiger von den USA zu werden, ging dabei völlig unter. Hat Frankreichs Präsident gestern eskaliert, lautet seitdem die Frage.

Sicher ist: Macron hat sich nicht mitreißen lassen oder gar verplappert. Er hat den Satz mit voller Absicht gesagt. Aber die Botschaft darin ist so eindeutig nicht – oder genauer: Sie verfolgt mehrere Ziele und Interessen gleichzeitig. Vor allem richtet sie sich an unterschiedliche Personen und Staaten. Natürlich ist sie zunächst an Putin und Selenskyj adressiert, aber eben nicht nur. Sie hat eine starke innenpolitische Komponente und richtet sich drittens auch an Verbündete und Partner in EU und Nato.

Vordergründig handelt es sich um das erneuerte uneingeschränkte Solidaritäts- und Hilfeversprechen an Selenskyj und die Menschen in der Ukraine. Wichtig ist vor dem Hintergrund, dass Selenskyj seit Tagen darauf hinweist, dass lediglich ein Drittel der zugesagten Militärhilfe auch tatsächlich bei seinen Soldaten ankommt und diese deshalb der russischen Aggression immer weniger entgegenzusetzen haben.

Der zweite Hintergrund des Versprechens ist die Tatsache, dass die USA wegen der Blockade der notwendigen Finanzen durch Trumps Republikaner seit zwei Monaten als Waffenlieferant komplett ausfallen. Und drittens will Macron der sehr berechtigten Kritik von Olaf Scholz entgegentreten, dass es nicht so bleiben dürfe, dass Deutschland das absolute Gros der Hilfen finanziere, sowohl militärischer als auch ziviler Art, während die anderen EU-Staaten zwar große Worte beisteuerten, sich in praktischer Hilfe aber mehr als nur zurückhaltend zeigten. Macron will sagen: Wir helfen mit allem, was wir haben und können.

In Frankreich war der zweite Jahrestag der russischen Angriffs kein wichtiges öffentliches Thema

Die Botschaft ist gleichermaßen auch nach Moskau gerichtet. Wir lassen nicht nach, soll Wladimir Putin verstehen. Wir behalten sämtliche Optionen auf dem Tisch. Never say never, ist der strategische Hintergedanke. Glaubt nicht, den Westen ermüden zu können. Dazu muss man wissen, dass in Frankreich der zweite Jahrestag der russischen Angriffs – anders als in Deutschland – kein wichtiges öffentliches Thema gewesen ist. Hier wurden in den vergangenen Tagen die Bauernproteste diskutiert und nicht der sich wieder verschärfende Krieg im Kaukasus. Auch dem will Macron etwas entgegensetzen, will sagen, der zentrale politische Konflikt in dieser Zeit spielt sich in der Ukraine ab. Zum eigennützigen innenpolitischen Teil dieser Botschaft später mehr.

Außenpolitisch ist Macrons Aussage zudem an Freunde und Partner (wie auch Gegner) in der EU gerichtet. Der Putin-Freund Robert Fico hatte im Vorfeld der Konferenz von einem Geheimpapier und Diskussionen innerhalb der Nato zu Bodentruppen geraunt, um das Thema so abzuräumen. Während die baltischen Staaten und Polen nicht nur befürchten, sondern sicher sind, das nächste Ziel russischer Aggression zu sein, plädiert Fico (ähnlich wie Viktor Orbán) für eine Appeasement-Politik gegenüber Russland. Macron weist also gleichzeitig Robert Fico in die Schranken und versichert Donald Tusk, Kaja Kallas und anderen: Wir sind bei euch, die Beistandsklausel des Nato-Vertrags gilt aus unserer Sicht uneingeschränkt.

Damit beansprucht Macron zugleich die Meinungsführerschaft innerhalb der EU für sich. Er weiß ja, dass Scholz das Bestehen auf Artikel 5 des Nato-Paktes bereits vergangene Woche ausdrücklich betont hatte und dass der Kanzler zudem im Recht ist, wenn er den französischen Beitrag zur Ukrainehilfe für deutlich zu gering erachtet. Deshalb kommt er ihm erstens in der Frage der Waffenkäufe entgegen, jetzt zu kaufen was geht und gebraucht wird, und nicht allein auf das Ankurbeln einer „europäischen Kriegswirtschaft“ zu warten. Aber zweitens nutzt er die Konferenz im eigenen Land dazu, ganz deutlich zu machen, dass er das grundlegende Prinzip jedes Krieges kennt: dass der Gegner unter keinen Umständen wissen darf, was man selbst bereit ist zu tun. Oder eben auch nicht. Auch das bedeutet, es gibt zwar keinen Konsens, aber alles ist möglich, nichts wird ausgeschlossen.

Das Ziel heißt: Abschreckung nicht nuklear, sondern verbal

Und damit zur französischen Innenpolitik. Auch die spielt natürlich eine gewichtige Rolle bei der Frage, warum Macron sich derart geäußert hat. Heftig unter Druck zu stehen, ist eine ziemlich euphemistische Untertreibung für seine Position. Was er soeben als Empfang auf der großen Agrarmesse in Paris erleben musste, ist hierzulande als „Höllenritt“ bezeichnet worden. Trotz aller Zugeständnisse plus weitreichender Finanzhilfen für die Bauern wurde der Präsident attackiert und angepöbelt. Nahezu gleichzeitig wurde Jordan Bardella, der Vorsitzende von Marine Le Pens rechtsextremem Rassemblement National auf derselben Veranstaltung geradezu euphorisch bejubelt.

Auch dazu wollte Macron einen Kontrapunkt setzen, seinen Landsleuten verdeutlichen, was seiner Meinung nach wirklich wichtig ist. Wie einkalkuliert, haben sowohl Marine Le Pen als auch der andere Konkurrent, der linksradikale Jean-Luc Mélenchon, umgehend reagiert und die Ansage des Präsidenten als Wahnsinn bezeichnet, die Putin unnötig provoziere und Frankreich in den Krieg verwickeln könne. Genau das wollte Macron erreichen: Ultrarechts und Ultralinks springen Putin bei, während er als Präsident für Frankreich spricht.

So reklamiert Macron nach Innen für sich die Rolle des einzigen verlässlichen Staatsmannes mit Weitsicht. Um Le Pen und Mélenchon förmlich zu demütigen, antwortet er ihnen nicht einmal selbst, sondern lässt seinen jungen Premier (und Ex-Sprecher) Gabriel Attal sagen: „Man kann nichts ausschließen in einem Krieg im Herzen Europas. Vor zwei Jahren haben viele Länder ausgeschlossen, Waffen an die Ukraine zu liefern. Heute sind wir dabei, Raketen mit hoher Reichweite zu schicken, um die Ukrainer gegen diese Aggression zu unterstützen.“

Von Bodentruppen ist da wohlweislich nicht mehr die Rede. Macron hat einen ziemlich großen Stein ins Wasser geworfen und sieht nun zu, wie der in seinem Sinne Wellen schlägt. Das Ziel heißt: Abschreckung nicht nuklear, sondern verbal. In Russland ist die Botschaft angekommen und kommentiert worden. Putins Pressesprecher Dmitri Peskow erklärte am Vormittag zu europäische Bodentruppen in der Ukraine: „In diesem Fall müssen wir nicht über die Wahrscheinlichkeit sprechen, sondern über die Unvermeidlichkeit [eines Konflikts].“