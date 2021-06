Sieger der französischen Regionalwahlen sind die traditionellen Parteien. Im ersten Wahlgang haben vor allem die konservativen Republikaner mit rund 29 Prozent der Stimmen besser als erwartet abgeschnitten. Im zweiten Wahlgang in einer Woche dürften sie in der Mehrheit der 13 Regionen weiterregieren. So vor allem im Norden und Osten des Landes, Elsass eingeschlossen, aber auch im Großraum Paris und der Rhone-Metropole Lyon.

Das vereinte Linkslager von Sozialisten, Grünen und Kommunisten kam auf 34 Prozent und behält die westlichen Regionen an der Atlantikküste von der Bretagne bis in die Pyrenäen. Vor allem bestandene Regionalräte wie Alain Rousset in Aquitaine und Carola Delga in Occitanie behaupteten sich souverän.

Le Pens Partei stößt an gläserne Decke

Insgesamt bestätigt sich damit das Bild der letzten Regionalwahlen von 2015. Und darin besteht paradoxerweise die große Überraschung. Die radikale Rechte mit dem „Rassemblement National“ (RN) von Marine Le Pen vermag ihren seit Jahren festgestellten Vormarsch nicht fortzusetzen. Statt wie in den Umfragen vorhergesagt mehrere Regionen in Nord- oder Südfrankreich zu erobern, fielen die Lepenisten auf insgesamt 19 Prozent zurück.

In den „Hauts-de-France“ des industriellen Nordens verlor der RN-Mann Sébastien Chenu fast 20 Punkte auf den amtierenden Republikaner Xavier Bertrand, der im kommenden Jahr bei den französischen Präsidentschaftswahlen antreten will. An der Côtes d’Azur und der Provence liegt der RN-Starkandidat Thierry Mariani nur knapp vor dem republikanischen Regionalratschef Renaud Muselier; für den Sieg im zweiten Wahlgang könnte das nicht genügen.