- Albanese nicht mehr tragbar?
Frankreichs Außenminister fordert die Absetzung der UN-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese. Der Vorwurf: antisemitische Narrative und politische Parteinahme. Der Fall entwickelt sich zu einem Kräftemessen über die Grenzen von Albaneses Mandat hinaus.
Die Forderung aus Paris ist ungewöhnlich scharf: Frankreichs derzeitiger Außenminister Jean-Noël Barrot verlangt die Absetzung der UN-Sonderberichterstatterin für die palästinensischen Gebiete, Francesca Albanese. Sein Vorwurf: Die Italienerin habe mit ihren Äußerungen die Grenzen des Mandats überschritten und wiederholt antisemitische Narrative bedient. Albanese lehnt einen Rücktritt jedoch nach wie vor strikt ab.
