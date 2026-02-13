Frankreich fordert Konsequenzen - Albanese nicht mehr tragbar?

Frankreichs Außenminister fordert die Absetzung der UN-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese. Der Vorwurf: antisemitische Narrative und politische Parteinahme. Der Fall entwickelt sich zu einem Kräftemessen über die Grenzen von Albaneses Mandat hinaus.