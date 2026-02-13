Francesca Albanese
Francesca Albanese / picture alliance / LAPRESSE | Roberto Monaldo / LaPresse

Frankreich fordert Konsequenzen Albanese nicht mehr tragbar?

Frankreichs Außenminister fordert die Absetzung der UN-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese. Der Vorwurf: antisemitische Narrative und politische Parteinahme. Der Fall entwickelt sich zu einem Kräftemessen über die Grenzen von Albaneses Mandat hinaus.

VON JAN UPHOFF am 13. Februar 2026 6 min

Autoreninfo

Jan Uphoff studiert Politikwissenschaft in Bremen.

So erreichen Sie Jan Uphoff:

Die Forderung aus Paris ist ungewöhnlich scharf: Frankreichs derzeitiger Außenminister Jean-Noël Barrot verlangt die Absetzung der UN-Sonderberichterstatterin für die palästinensischen Gebiete, Francesca Albanese. Sein Vorwurf: Die Italienerin habe mit ihren Äußerungen die Grenzen des Mandats überschritten und wiederholt antisemitische Narrative bedient. Albanese lehnt einen Rücktritt jedoch nach wie vor strikt ab.

Mehr lesen über

Hans Süßenguth-Großmann | Fr., 13. Februar 2026 - 16:44

der israelischen Regierung im Umgang mit den Palästinensern? Ich kann nichts erkennen was auf seitens Israel zu einem Ausgleich mit den Palästinensern führen soll. Eine immer weitere Einschränkung des Territoriums und der Souveränität ist das Rezept um den Frieden zu bringen? Was sind die Palästinenser eigentlich, israelische Kriegsgefangene bis in alle Ewigkeit?

