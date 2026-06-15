- „Die eigentlichen Konflikte sind ungelöst“
Entspannung im Persischen Golf? Nur auf Zeit. Im Interview erklärt der Nahostexperte Guido Steinberg, warum er im neuen Abkommen zwischen Iran und USA vor allem einen Aufschub sieht – und die eigentlichen Konflikte erst noch bevorstehen.
Guido Steinberg ist Historiker, Islamkundler und Politologe. Als Fachreferent war er von 2002 bis 2005 für Terrorismusbekämpfung im Bundeskanzleramt tätig, bis er anschließend zur Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) wechselte. Momentan ist er in der Forschungsgruppe „Afrika und Mittlerer Osten“ des SWP tätig.
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