Fragiles Rahmenabkommen - „Die eigentlichen Konflikte sind ungelöst“

Entspannung im Persischen Golf? Nur auf Zeit. Im Interview erklärt der Nahostexperte Guido Steinberg, warum er im neuen Abkommen zwischen Iran und USA vor allem einen Aufschub sieht – und die eigentlichen Konflikte erst noch bevorstehen.