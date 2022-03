Als Ikea Anfang der 2000er Jahre seine erste Filiale in Moskau eröffnete, war das ein Ereignis wie ein Paukenschlag: 37.000 Menschen sollen allein in den ersten Tagen gekommen sein, um sich das schwedische Konsumparadies aus zusammengelegten Regalbrettern und wackeligen Selbstbau-Möbeln einmal aus der Nähe anzuschauen. Klippan goes Post-Kommunismus. Doch der Krieg in der Ukraine hat die Zeit mit Gutvik und Co. jäh beendet. Das schwedische Möbelhaus hat bekannt gegeben, dass alle Filialen in Russland und Belarus zumindest vorübergehend geschlossen werden.

Unter Moskaus Bürgern hat das zu einem letzten Ansturm auf das westliche Konsumversprechen geführt: Ende der Woche kam es bei den Ikea-Filialen in Moskau zu langen Warteschlangen und zu leergefegten Regalen. Tausende Russen versuchten noch einmal zu ergattern, was sie in Zukunft vielleicht schmerzlich vermissen werden: den Anschluss an die freie Welt, vermittelt über ein internationales Wohnambiente. Die russischen Fotografen Anastasia Tsitsinova und Vlad Dokshin haben den Run auf die schnell zusammengeschraubten Symbole eines liberalen und westlich orientierten Lifestyles in einer vielsagenden Fotoreportage festgehalten. Es sind Bilder, die wie die Vertreibung aus Bullerbü anmuten. Die allzu oft propagierte Parole „Wandel durch (Möbel-)handel" ist wohl nicht nur in Moskau vorerst Geschichte. Die Bildreportage, die erstmals in der unabhängigen russischen Zeitung Novaja Gaseta erschienen ist, ist wie ein schmerzlicher Abschied von der globalisierten Welt.

han