In letzter Zeit wurde ich häufig für meine Ansicht kritisiert, dass sich Russland im Niedergang befindet und auf absehbare Zeit keine Bedrohung darstellt. Es kann sich sicherlich wieder erholen, aber eine Wiederbelebung nach einem Krieg geschieht nicht so schnell. Im Mittelpunkt der Kritik steht meine Behauptung, dass Russland den Krieg in der Ukraine verloren hat, und die damit verbundene Annahme, dass die Herrschaft des russischen Präsidenten Wladimir Putin in Gefahr ist.

Die erste und wichtigste Frage ist, ob Russland den Krieg verloren hat. Kriege werden mit einer bestimmten Absicht geführt, die sich aus einem Imperativ ergibt. Ein umsichtiger Staatschef muss Maßnahmen ergreifen, um das schlimmstmögliche Ergebnis zu vermeiden, und Putin hat sich als umsichtiger Staatschef auf die Möglichkeit vorbereitet, dass sich die Nato zu einem Angriff auf Russland entschließen könnte. Er hat diese Befürchtung öffentlich geäußert, sodass sich nur die Frage stellte, wie ein solcher Angriff abgewehrt werden könne, falls er stattfinden sollte. Putin brauchte eine Pufferzone, um einen möglichen Angriff erheblich zu erschweren. Dieser Puffer war die Ukraine, und Putin bedauerte bei mehreren Gelegenheiten, dass sich die Ukraine von Russland getrennt hatte. Die Entfernung zwischen der ukrainischen Grenze und Moskau beträgt auf der Autobahn M3 nur etwa 480 Kilometer. Der Albtraum Russlands war, dass Deutschland bis nach Moskau vordringen könnte. Bei einem Überraschungsangriff einer massiven Truppe sind knapp 500 Kilometer keine große Entfernung. Es war eine rationale Überlegung, dass Putin die Ukraine brauchte, um den Abstand zu vergrößern.

Ich habe schon Jahre vor dem Krieg vorausgesagt, dass Russland in die Ukraine einmarschieren würde, um seine Pufferzone zurückzuholen. Dass Russland die gesamte Ukraine einnehmen wollte, wird durch seine ersten Vorstöße in das Land bestätigt. Der erste Angriff erfolgte in vier Richtungen: ein Vorstoß aus dem Osten, zwei aus dem Norden und einer aus dem Süden über die Krim. Die beiden nördlichen Zinken waren auf das Zentrum der Ukraine und ihre Hauptstadt Kiew gerichtet. Hätte Russland nur die Ostukraine haben wollen, hätte es seine Streitkräfte einfach dort stationiert. Im Osten konzentrierte russische Streitkräfte hätten das kleine Gebiet leicht einnehmen können, das jetzt als Moskaus einziges Ziel gilt. Aber genau das hat Moskau nicht getan. Es teilte seine Gesamtstreitkräfte in vier gleichzeitige Vorstöße auf.

Russland wollte mehr als nur die östlichen Teile des Landes erobern

Der Angriff war eindeutig ein Versuch, die Ukraine als Ganzes zu erobern und, falls dies nicht gelingen sollte, eine neue ukrainische Grenze westlich von Kiew zu schaffen. Die von den Russen durchgeführten militärischen Operationen widerlegen die Behauptung, Russland wolle sich nur ein kleines Stück der Ukraine im Osten einverleiben.

Der Vorstoß auf Kiew scheiterte an der Logistik. Erinnert sei an die Bilder kurz nach Kriegsbeginn, die eine lange Reihe russischer Panzer zeigten, welche tagelang auf einem Abhang stillstanden. Diese Panzer, die sich nicht verteidigen konnten, waren eine leichte Beute für die ukrainische Artillerie. Das Problem bestand darin, dass sie mechanische Probleme hatten und ihnen der Treibstoff ausgegangen war. Da Russland offensichtlich nicht in der Lage war, die Hauptstadt einzunehmen, hielt die Ukraine die Stellung.

Der südliche Vorstoß lief zwar etwas besser, war aber letztlich auch ein Misserfolg. Das grundlegende Problem dieses Vorstoßes bestand darin, dass er auf Infanterie setzte, die von der Artillerie unterstützt wurde. Der Krieg in den Städten ist der blutigste Krieg, den man sich vorstellen kann. Bei der Einnahme einer Stadt mit Verteidigungskräften sind die Verteidiger im Vorteil, da sie mit der Stadt vertraut sind und den Feind entsprechend bekämpfen können. Der Städtekrieg kostete die Russen viele Menschenleben und viel Material. An mehreren Punkten dieser Front ging der Armee die Artillerie aus. Zu diesem Zeitpunkt übte die Söldnergruppe Wagner öffentlich schwere Kritik am russischen Oberkommando, weil es dieser zentralen Streitkraft Munition vorenthielt. Teile dieser von Jewgeni Prigoschin angeführten Miliz riefen einen Aufstand gegen den Kreml aus. Putin behielt jedoch die Kontrolle, und ein Flugzeug mit Wagner-Führern an Bord stürzte einige Zeit später ab.

An der Ostfront blockierte der Widerstand den russischen Vormarsch, und obwohl die Ergebnisse gemischter waren als an den anderen Fronten, gelang es, die russischen Truppen daran zu hindern, in den Rest des Landes vorzudringen.

Diese Vier-Fronten-Strategie macht deutlich, dass Russland mehr als nur die östlichen Teile des Landes erobern wollte. Es handelte sich um eine klassische Strategie, bei der vier Streitkräfte den Widerstand in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen brechen. Sobald dies geschehen ist, bewegt sich die östliche Truppe nach Westen, während die zentrale Truppe ihre Position hält. Die verbleibenden Kräfte werden theoretisch von den Zangen zerquetscht. Doch stattdessen scheiterten der zentrale und der westliche Vorstoß, und die östlichen Truppen gewannen nach drei Jahren Kampf nur 20 Prozent des Landesgebiets.

Einen Puffer gegen die Nato zu schaffen, ist Moskau nicht gelungen

Es ist klar, dass die Russen die gesamte Ukraine einnehmen wollten. Sie haben im Osten kleinere Gewinne erzielt, aber ihr Vordringen nach Norden ist gescheitert, ebenso wie alle Versuche, nach Westen vorzudringen. Es stimmt, dass sie in der Ukraine Territorium gewonnen haben, aber das ist weit von dem entfernt, was ihr ursprünglicher Kriegsplan vorsah. Jetzt argumentieren sie, dass sie zu keinem Zeitpunkt mehr Territorium in anderen Teilen des Landes wollten.

Dies als einen russischen Erfolg zu bezeichnen, ist falsch; ein gescheiterter Kriegsplan lässt sich nur als Niederlage bezeichnen. Mit dem Krieg sollte ein Puffer gegen die Nato geschaffen werden, und das ist Moskau nicht gelungen. Aber der Angriff sollte auch zeigen, dass Russland immer noch eine Großmacht ist. Nach drei Jahren, einem großen Engagement und den meisten Berichten zufolge fast einer Million toter russischer Soldaten kontrolliert Russland kaum mehr als 20 Prozent der Ukraine. Es ist Moskau auch nicht gelungen, die Stärke der russischen Armee zu demonstrieren. Abgesehen von seinen nuklearen Fähigkeiten ist es daher weder eine militärische Bedrohung noch eine Großmacht.

Die Frage ist nun, ob Russland, sofern es einer Art von Verhandlungslösung zustimmt, einen weiteren Krieg beginnen kann. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass Putin zwar mächtig ist, aber kein absoluter Herrscher. Er kann Russland nicht so regieren, wie es beispielsweise Stalin getan hat. Unter Stalin beherrschte Moskau Russland bis hinunter in die kleinsten Dörfer. Er regierte nicht nur durch das Militär und die Strafverfolgungsbehörden, sondern auch durch die einfachen Mitglieder der Kommunistischen Partei, die im Gegenzug für ihre Wachsamkeit Vorteile aus ihrer Mitgliedschaft zogen. Sie meldeten tatsächliche oder vermeintliche Missetaten an die interne Polizei, die von der Partei kontrolliert wurde, welche wiederum unter der Kontrolle des Politbüros stand, das selbst wiederum von Stalin kontrolliert wurde. Spätere Szenarien waren etwas weniger brutal, aber die Instrumente der Unterdrückung waren immer vorhanden. Der Zusammenbruch der Sowjetunion bedeutete den Zusammenbruch der Kommunistischen Partei. Die Struktur des Terrors funktionierte nicht mehr.

Putins Ziel war es, Russland wiederzubeleben. Doch mit dem Verschwinden der Kommunistischen Partei war auch die staatliche Struktur verloren. Putin musste eine neue Basis finden. Er hatte nur eine einzige Machtquelle: die Oligarchen. In der Zeit nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurde das Parteivermögen an Privatleute auf der Grundlage ihrer Beziehungen zur Regierung verscherbelt. Die Vereinbarung war einfach: Putin und seine Untergebenen verteilten riesige Industriebetriebe und andere Dinge von Wert an die neuen Oligarchen, die sich verpflichteten, das Regime mit Geld und Ehrerbietung zu unterstützen. Es entstand ein Netz politischer und wirtschaftlicher Beziehungen, das ihnen erheblichen Einfluss verschaffte.

Putin ist kein Stalin

Putin kümmerte sich um die Politik – und wurde offenbar gut bezahlt. Die Oligarchen wurden märchenhaft reich, und für die meisten Russen verbesserte sich das Leben, da das neue Arrangement den Terror beendete und Arbeitsplätze schuf. Meinungsverschiedenheiten waren nicht länger ein Kapitalverbrechen, und die Medien waren unabhängiger und zuverlässiger denn je. Es dauerte nicht lange, bis die neuen Privatunternehmen begannen, auf dem Weltmarkt Fuß zu fassen.

Zunächst hatte Putin das Sagen, aber schon bald ging die Macht an die Oligarchen über, die das Regime stützten. Ihre Einnahmen hingen vom Zugang zu den europäischen Märkten ab; viele lebten außerhalb Russlands und erwarteten, dass Putin den Handel erleichtern würde. Doch nach Putins Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 blieben viele der lukrativsten Märkte für die Oligarchen verschlossen, und die westlichen Investitionen brachen ein. Putin befahl den Oligarchen, nach Russland zurückzukehren, was viele auch taten. Einige der Oligarchen waren jedoch mit ihrem früheren Gönner nicht zufrieden und verließen Russland dauerhaft oder bis sich das politische und wirtschaftliche Umfeld ändern würde. Die Tatsache, dass dies nun schon drei Jahre andauert, hat sie vor große Probleme gestellt. Sie wollten, dass der Krieg zu Ende geht und eine Einigung erzielt wird. Dies wirft mehrere Fragen auf: Hat Putin die Kontrolle? Sind die Oligarchen einer Meinung? Und was passiert, wenn der Krieg zu Ende ist? Die Oligarchen wollen nicht, dass das Regime stürzt. Aber ob sie Putin an der Spitze haben wollen, ist eine andere Frage.

Putin kann sich nicht gegen die Oligarchen wenden, ohne einen massiven wirtschaftlichen Abschwung in Kauf zu nehmen. Die von ihnen kontrollierten Unternehmen sind für das Land unverzichtbar. Wenn Putin ihre Firmen verstaatlicht, wird dies die Produktion stören. Wenn er die Oligarchen ins Gefängnis wirft, wird das ohnehin schwache Finanzsystem zusammenbrechen. Die Oligarchen mögen westliche Banken, und Russlands liquide Mittel befinden sich nicht alle in Russland. Könnte Putin einen gescheiterten Krieg und eine wirtschaftliche Depression überleben? Würde ein neuer Präsident die Handelswege für die Oligarchen wieder öffnen? Letzteres ist wahrscheinlicher.

Putin ist ein Geschöpf der Oligarchen, und das gilt auch umgekehrt. Aber ihr Patron hat sie im Stich gelassen, und er kann sie nur zufrieden stellen, wenn er den Krieg beendet und Handel sowie Investitionen wieder ermöglicht. Tut er dies nicht, werden die Insolvenzen zunehmen, und die Oligarchen werden in die Länder gehen, in denen sie das Geld gebunkert haben, das sie für Investitionen in Russland nicht mehr benötigten.

Die neue Generation lässt sich nicht so einfach einschüchtern

Außerdem ist die russische Öffentlichkeit viel unbeständiger als unter den Kommunisten. Der Patriotismus hat die Gesellschaft während des Krieges zusammengehalten, wie es in jedem Land der Fall wäre. Aber seit dem Sturz des letzten Regimes ist eine neue Generation herangewachsen, die nicht mehr unter den Kommunisten gelebt hat. Sie lassen sich nicht so einfach einschüchtern. Das Internet ist lebendig, wenn auch so irrational wie überall.

Putin muss den Krieg beenden und auf das Beste hoffen. Der beste Weg, einen gescheiterten Krieg zu beenden, ist, den Sieg zu erklären und nach Hause zu gehen. Putin erklärt den Sieg, indem er sagt, er habe alles bekommen, was er wollte. Aber das glauben nur die Amerikaner. Die Russen wissen, dass sie verloren haben. Die Frage ist nicht, wie Putin abweichende Meinungen unterdrücken wird. Die Frage ist, wie er mit den Teufeln umgehen wird, die er geschaffen hat, und wie das Land reagiert, wenn er es nicht tut. Eine Schreckensherrschaft könnte helfen, aber es gibt keinen Mechanismus, um sie jetzt zu etablieren, und hinterher wird es zu spät sein.

Donald Trump mag viele Laster haben, aber er kennt das Spiel: Wer zuerst blinzelt, hat verloren. Das wird nicht Trump sein. Er wird aus Putins Schwäche jedes bisschen Macht und jeden Cent mitnehmen, den er kriegen kann. Wie ein guter Hedge-Fonds-Manager wird er in einem Moment sagen, er sei Putins Freund, und im nächsten Moment wird er sich aus dem Geschäft zurückziehen. Dann, wenn der Kreditnehmer richtig ins Schwitzen gerät, wird er zurückkommen. Trump hat in diesem Geschäft die Karten in der Hand. Und er will etwas von Putins wirtschaftlicher und geopolitischer Macht.

Der jüngste Akt war ein absurdes Gebrüll mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, das vor den Medien inszeniert wurde. Putin hasst Selenskyj, und jetzt scheint es, dass Trump das auch tut. Im Moment versucht Putin, sich zu retten, indem er einen neuen Deal mit den Oligarchen abschließt. Trump will auch innenpolitisch angegriffen werden. Denn je schwächer Trump wirkt, desto schneller wird Putin einen Deal machen wollen. Trump hat es nicht eilig und hofft, dass Putins innenpolitische Probleme zunehmen und seine Position schwächen.

Die gängige Meinung ist, dass Putins einzige Sorgen die Ukraine und der Westen sind. Ich denke, er hat noch eine andere Dimension im Kopf: seine innenpolitische Situation. Das wird sicherlich seine Verhandlungsposition und die Verhandlungsstrategie der USA beeinflussen.

