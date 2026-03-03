Alexanderplatz mit Blick auf das Rote Rathaus von Berlin
Alexanderplatz mit Blick auf das Rote Rathaus von Berlin / picture alliance / photothek | Felix Zahn

Folgen des Iran-Kriegs „Anschläge in Deutschland und Europa sind sehr realistisch“

Der Sicherheitsexperte Hans‑Jakob Schindler warnt vor möglichen Folgen des Iran‑Kriegs: Instabile Verhältnisse könnten Migration verstärken, das Risiko für terroristische Anschläge erhöhen und wirtschaftliche Schocks auslösen – mit Auswirkungen für Deutschland.

INTERVIEW MIT HANS-JAKOB SCHINDLER am 3. März 2026

Clemens Traub

Clemens Traub ist Cicero-Redakteur. Zuletzt erschien von ihm das Buch „Future For Fridays?“ im Quadriga-Verlag (Bastei Lübbe).

Hans-Jakob Schindler ist Senior Director des Counter Extremism Project und ehemaliger Koordinator des ISIL-, Al-Qaida- und Taliban-Beobachtungsteams des UN-Sicherheitsrats. Darüber hinaus gehört er dem Beraterkreis des Bundesinnenministeriums zur Prävention und Bekämpfung von Islamismus an.

Liebe Leserinnen und Leser,
Peter William | Di., 3. März 2026 - 14:43

Die Leute schnell auf Linie bringen.

Wahrscheinlich nicht unberechtigt, die Sonne scheint so schön. BB.

Ich sehe schon eine immense Gefahr durch Schläfer. 7 Mio Muslime jeglicher Anschauung tummeln sich im Besten Deutschland aller Zeiten. Da wir ja nicht einmal ihre Namen kennen und woher sie überhaupt kommen, stellt dies schon ein nicht zu unterschätzendes Risiko dar. Unser Inlandsgeheimdienst ist aber schon am Sammeln von Unterlagen und Informationen, oder irre ich mich!

