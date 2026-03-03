- „Anschläge in Deutschland und Europa sind sehr realistisch“
Der Sicherheitsexperte Hans‑Jakob Schindler warnt vor möglichen Folgen des Iran‑Kriegs: Instabile Verhältnisse könnten Migration verstärken, das Risiko für terroristische Anschläge erhöhen und wirtschaftliche Schocks auslösen – mit Auswirkungen für Deutschland.
Hans-Jakob Schindler ist Senior Director des Counter Extremism Project und ehemaliger Koordinator des ISIL-, Al-Qaida- und Taliban-Beobachtungsteams des UN-Sicherheitsrats. Darüber hinaus gehört er dem Beraterkreis des Bundesinnenministeriums zur Prävention und Bekämpfung von Islamismus an.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.