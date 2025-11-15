Manfred Weber (CSU), Fraktionsvorsitzender der Fraktion EVP
Manfred Weber (CSU), Fraktionsvorsitzender der Fraktion EVP / picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth

Folgen der EU-Lieferketten-Abstimmung „Die Brandmauer wird nicht ewig halten“

Der Politikwissenschaftler Werner Patzelt erklärt, warum Konservative in Brüssel längst flexible Mehrheiten mit rechten Parteien bilden, während Berlin an der Brandmauer festhält. Er warnt: Die deutsche Linie könnte bald politisch wie praktisch an ihre Grenzen stoßen.

INTERVIEW MIT WERNER PATZELT am 15. November 2025

Clemens Traub

Clemens Traub ist Cicero-Redakteur.

Werner Patzelt ist einer der bekanntesten Politikwissenschaftler in Deutschland. Von 1991 bis 2019 war er Inhaber des Lehrstuhls für Politische Systeme und Systemvergleich an der TU Dresden. Danach war er Forschungsdirektor des Mathias Corvinus Collegium in Brüssel.

