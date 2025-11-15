- „Die Brandmauer wird nicht ewig halten“
Der Politikwissenschaftler Werner Patzelt erklärt, warum Konservative in Brüssel längst flexible Mehrheiten mit rechten Parteien bilden, während Berlin an der Brandmauer festhält. Er warnt: Die deutsche Linie könnte bald politisch wie praktisch an ihre Grenzen stoßen.
Werner Patzelt ist einer der bekanntesten Politikwissenschaftler in Deutschland. Von 1991 bis 2019 war er Inhaber des Lehrstuhls für Politische Systeme und Systemvergleich an der TU Dresden. Danach war er Forschungsdirektor des Mathias Corvinus Collegium in Brüssel.
