Sebastian Schneider hat in Leipzig Journalistik und Politikwissenschaft studiert und danach die Henri-Nannen-Schule in Hamburg besucht. Heute arbeitet er als freier Reporter in Berlin. Bei seiner Recherche in Griechenland beeindruckte ihn, mit wie viel Würde und Hilfsbereitschaft die Menschen den Problemen vor Ort trotzen

Der Wolkenbruch zerreißt die Schwüle, verwandelt Staub zu Schlamm, durchtränkt die Wäsche auf dem Zaun, überschwemmt den steinigen Boden von Diavata binnen drei Minuten. Ein Junge hält sich ein Stück Pappe über den Kopf, rennt in eines der einfachen grauen Zelte. Es ist sein Zuhause. Für 750 Flüchtlinge war dieses Camp am Rand der nordgriechischen Hafenstadt Thessaloniki errichtet worden. Inzwischen leben hier mehr als 2000. „Wir kriegen keine Ansagen von den griechischen Behörden, was wir mit all diesen Menschen anfangen sollen. Es gibt keinen Plan“, sagt Giorgos Kehagias vom deutschen Arbeiter-Samariter-Bund (ASB). Der drahtige Mann Anfang 40, hochgekrempelte Ärmel und müder Blick, sitzt in seinem Büro. Auf das Dach des Containers trommelt der Regen.

Bezahlt von der EU, ist für das Flüchtlingscamp in Diavata der griechische Staat verantwortlich. Viele Aufgaben hat die Regierung an internationale Hilfsorganisationen wie den ASB übertragen – oft funktioniert dies aber nur in der Theorie. Giorgos Kehagias würde den Menschen jetzt gerne Toiletten und Duschen organisieren, genug Mahlzeiten, die dringendsten Dinge. Aber er darf nichts entscheiden, auch die griechischen Camp-Manager im Container gegenüber dürfen das nicht. Manchmal bitten sie die Deutschen um Kaffee oder Toilettenpapier. Sie haben kein eigenes Budget. Alle Anweisungen kommen aus Athen. Mitunter vergehen zwei Wochen, bis eine Antwort da ist.

