All diese Zahlen offenbaren, wie sich in den vergangenen Wochen die Situation an der polnischen Grenze zu Belarus dramatisch zugespitzt hat. Trotz eines Ausnahmezustands, den die Regierung in Warschau Anfang September für die Grenzregion ausgerufen und mittlerweile mit Zustimmung des Parlaments auch verlängert hat, der Unterstützung des Grenzschutzes durch das Militär, der Errichtung eines Zauns und Warnnachrichten, welche die polnische Regierung per SMS an die Migranten in der Grenzregion verschickt, entspannt sich die Situation an der Grenze nicht. Vergangene Woche sorgte der Tod eines 19-jährigen Syrers für Bestürzung, dessen Leichnam polnische Taucher aus dem Grenzfluss Bug geborgen haben. Laut Aussagen seines ebenfalls aus Syrien stammenden drei Jahre älteren Begleiters, wurden die beiden Männer von belarussischen Grenzsoldaten mit einem Schlauchboot auf den Fluss gedrängt. Schwimmen konnten beide nicht. Insgesamt starben bisher sieben Migranten in der Notstandsregion. Am Montag wiederum meldeten die polnischen Behörden zwei verletzte Soldaten, die am Sonntag bei Auseinandersetzungen mit Migranten, welche von der belarussischen Seite aus den Grenzzaun stürmen wollten, zu Schaden kamen.