- Wie schön für Venezuela, dass Maduro endlich weg ist
Die USA haben den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro festgesetzt. Gestritten wird jetzt über Begriffe wie „Völkerrecht“ oder „staatliche Souveränität“. Dabei lässt sich doch erstmal festhalten: Gut für Venezuela, dass Maduro endlich weg ist.
„Es ist ein nackter Imperialismus. Einer, der nicht mehr versucht, hinter den Kulissen zu arbeiten oder lokale Akteure einzubinden. Das ist nicht völlig neu, aber neu ist die Offenheit, mit der es ausgesprochen und praktiziert wird“, sagt der Historiker Alan McPherson im Gespräch mit Cicero. Anlass ist die jüngste Aktion der USA in Venezuela. Präsident Trump hatte veranlasst, dort einzureiten und Präsident Nicolás Maduro zu … nun ja, hier fängt das Problem schon an.
