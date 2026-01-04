Maduro
Venezolanische Staatsbürger, die in der kolumbianischen Stadt Medellín leben, feiern die Festnahme von Präsident Nicolás Maduro und seiner Frau nach einem Angriff der Vereinigten Staaten / picture alliance / NurPhoto | Camilo Moreno

USA setzen Maduro fest Wie schön für Venezuela, dass Maduro endlich weg ist

Die USA haben den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro festgesetzt. Gestritten wird jetzt über Begriffe wie „Völkerrecht“ oder „staatliche Souveränität“. Dabei lässt sich doch erstmal festhalten: Gut für Venezuela, dass Maduro endlich weg ist.

VON BEN KRISCHKE am 4. Januar 2026 6 min

Ben Krischke

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

„Es ist ein nackter Imperialismus. Einer, der nicht mehr versucht, hinter den Kulissen zu arbeiten oder lokale Akteure einzubinden. Das ist nicht völlig neu, aber neu ist die Offenheit, mit der es ausgesprochen und praktiziert wird“, sagt der Historiker Alan McPherson im Gespräch mit Cicero. Anlass ist die jüngste Aktion der USA in Venezuela. Präsident Trump hatte veranlasst, dort einzureiten und Präsident Nicolás Maduro zu … nun ja, hier fängt das Problem schon an. 

Klaus Funke | So., 4. Januar 2026 - 13:56

Woher wissen Sie, verehrter Herr Krischke, was gut für das venezoalische Volk ist? Woher nehmen Sie Ihre Weisheit? Oder reden Sie bloß dem Mainstream nach dem Munde, und was der sagt, ist ja allzu oft proamerikanisch? Ich halte mich da zurück. Nehmen wir die Fakten: Die USA haben demonstriert, dass sie sich nach ihrem gusto alle erlauben können. Das Gerede vom Völkerrecht ist sowieso bloße Formalität. Gewiss, der Stärkere hat Recht, und zwar immer. Das sollte auch Putin bedenken. Warum macht er es mit Selensky nicht so wie die Amerikaner mit Maduro? Ist er etwa gar nicht so stark? Oder will er den Gentleman-Diktator geben? Nähme er den Selensky a la Maduro "hopp", dann wäre der Krieg in der Ukraine schlagartig zu Ende. Oder etwa nicht? Ich habe bloß die Angst, dass es dem Maduro wie dem Saddam Hussein ergehen könnte. Und wahrscheinlich wird er so enden, denn sie können ihn nicht am Leben lassen. Schade, nun hat der Trump auch blutige Pfoten. Gut, er ist nicht besser als seine Vorgänger

C. Schnörr | So., 4. Januar 2026 - 14:06

fordert Trumpf auf Konflikte "im Dialog" zu lösen, da es mit Maduro einen Diktatorkollegen vor der Haustür der USA betrifft. Mit Blick auf Putins Dialogführung mit der Ukraine eröffnet Trump ebenso den Dialog und marschiert ein, mit einem gewaltigen Unterschied: er erreicht direkt und mit minimalem Kollateralschaden sein Ziel und schlachtet nicht die Zivilbevölkerung ab. Und ja, die vor Maduro geflüchteten Exil-Venezolaner jubeln, das ist selbst dem Deutschlandfunk schon aufgefallen. Wenn Herr Merz nach langer Bedenkzeit sich äußern wird (Minister "WhataFool" ist ja mit dem Aufhängen seines Portraits beschäftigt), wird sein Wort gewaltiges Gewicht haben und die "regelbasierte Ordnung" wieder herstellen, so gewiss wie das Einhalten seiner Wahlversprechen. Falls wider Erwarten doch nicht, werden Links-Rot-Grüne ihn nicht trösten.

Hans Süßenguth-Großmann | So., 4. Januar 2026 - 14:10

und dabei bleibt es. Die USA setzen ihre finanzielle
und militärische Macht ein um unangenehme Regimes abzusetzen, aber es ist mir nicht bekannt, dass hinterher etwas besser geworden wäre, siehe Irak, siehe Lybien. Der Einsatz gegen Venezuela dient als erster Schritt dazu, dass Marco Rubio und die Kubaner in Florida wieder nach Kuba kommen und ihre Immobilien wieder erhalten. In Venezuela sieht es eher nach Bürgerkrieg aus. Maduro war nicht nur verhasst

Sunstreet | So., 4. Januar 2026 - 15:07

Sehr geehrter Herr Krischke, erklären Sie doch bitte einmal was es due USA angeht, wie Venezuela regiert wird. Wenn es normal wird, dass unliebsame Präsidenten einfach festgenommen und abgesetzt werden oder wie in der EU unangenehme Kandidaten nicht zur Wahl zugelassen oder Wahlen unter lächerlichen Begründungen aufgehoben werden, brauchen wir uns über Rechtsstaatlichkeit nicht mehr zu unterhalten!
Und diese Überheblichkeit, die ihren Artikel bzw. Der hoffentlich als persönlicher Kommentar gedacht ist, ist mittlerweile ein typisch deutsches Markenzeichen! Aber da liegen Sie ja wunderbar auf einer Linie mit Bärbock, Habeck und Wadephul. Ich hoffe aber, dass das nicht dauerhaft ihr Anspruch ist.

Hans Jürgen Wienroth | So., 4. Januar 2026 - 15:11

Man kann und muss alles von vielen Seiten betrachten. Ein dt. Jurist (Voßgerau?) hat auf Welt geurteilt, dass Maduro von den westl. Regierungen die Präsidentschaft wg. Wahlbetruges abgesprochen und er damit nicht mehr legitim im Amt war. Kann man so sehen.

Auf der anderen Seite berichten Autoren bei TE, dass China dabei war, sich die Ölquellen des sozialistischen Bruders zu sichern und – sozusagen als Rache für den Opiumhandel der Briten in China mit vielen Toten – sich entsprechend rächen will und den Drogen-Export in die westl. Staaten gefördert hat. Aber kann man Xi dafür haftbar machen, wenn die Drogen aus Venezuela kommen? Dafür soll Maduro auch Hamas und anderen Unterschlupf geboten haben.

Bevor die Amerikaner jedoch venezolanisches Öl bekommen, müssen erst die Ölquellen wieder auf Stand gebracht werden. Das soll, so las ich, Jahre dauern.

Trump ist wie Xi: Er denkt und handelt längerfristig – und er wollte sicher keinen chinesischen Kriegshafen in seiner Nähe haben.

Karl-Heinz Weiß | So., 4. Januar 2026 - 15:52

Die Prinzipien des Völkerrechts und die UNO - ohne Durchsetzungsfähigkeit sind es reine juristische Formeln. Spätestens seit den Jugoslawien-Kriegen und dem Irak-Krieg sollte man anerkennen: es läuft wie früher darauf hinaus, was den Interessen der Großmächte entspricht und dass die UNO ein gut dotierter Debattierclub ist. Fotoshooting, hohe Absätze und ausbaufähiges Englisch genügt als Qualifikation.

Stefan | So., 4. Januar 2026 - 15:59

Zitat:
"Gut das Maduro endlich weg ist."
Ist das so Herr Krischke ???
Kommt es zu Aufständen oder Bürgerkrieg in Venezuela ???
Schützen die Amerikaner dann die Bevölkerung dort oder befreien sie nur wie im Irak von Saddam Hussein und überlassen das Volk sich dann destabilisiert sich selbst nachdem sie die Bodenschätze abtransportiert haben ???
Ich weiß es nicht Herr Krischke und ich vermute sie auch nicht.

Hans Weber | So., 4. Januar 2026 - 16:10

Wieso?
Bei Nethanjahu ist er auch nicht so kurz angebunden:
"Das ist die Drecksarbeit, die Israel macht für uns alle"

Dr. Armin Schmid | So., 4. Januar 2026 - 16:37

Beide haben recht! Hat eigentlich unsere bundeseigene Völkerrechtsexpertin Baerbock schon eine Stellungnahme rausposaunt? Wie auch immer, ich vermute zwar als purer Laie, dass diese Aktion nicht vom Völkerrecht gedeckt ist. Trotzdem, Maduro weine ich keine Träne nach, und der überwiegende Teil der Bevölkerung feiert. Natürlich unterstelle ich Trump keine edlen Motive. Er wollte von Epstein usw. ablenken sowie einen Krieg, den er endlich mal, da praktisch alleinige Kriegspartei, auch alleine beenden kann, so wie er die Nationalgarde nach gusto aus US-Städten abzieht, immer mit der Begründung "Mission accomplished". Ach nein, das war ja G.W. Bush. Aber es genügt eben nicht, nur Saddam Hussein festzusetzen oder eine erleichterte Bevökerung Blumen schwenken zu sehen wie zunächst in Afghanistan. Ich schätze Trump jedenfalls nicht mit mehr Weitblick gesegnet ein als damals Bush jr. Trotzdem: als Kanzler würde ich Trump meine Zustimmung zur Verhaftung Maduros aussprechen.

