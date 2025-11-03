Wang Yi und Johann Wadephul
Finsterer Blick: Außenminister Wadephul mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi bei einer Pressekonferenz in Berlin am 3. Juli 2025 / picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopr

Fernöstliche Perspektiven Deutschland verliert diplomatisches Gewicht

Eigentlich wollte Johann Wadephul nach China fliegen, um die geplante Reise des Bundeskanzlers ins Reich der Mitte vorzubereiten. Der Außenminister hat seine Reise jedoch kurzfristig abgesagt – kein gutes Omen für die deutsch-chinesischen Beziehungen.

VON DOMINIK PIETZCKER am 4. November 2025 5 min

Autoreninfo

Dr. phil. Dominik Pietzcker studierte Philosophie, Geschichte und Germanistik. Von 1996 bis 2011 in leitender Funktion in der Kommunikationsbranche tätig, u.a. für die Europäische Kommission, diverse Bundesministerien und das Bundespräsidialamt. Seit 2012 Professur für Kommunikation an der Macromedia University of Applied Sciences, Hamburg. Er ist Visiting Scholar der Fudan University, Shanghai. Zahlreiche Veröffentlichungen, zuletzt „Was ist Schönheit? Eine kurze Geschichte der Ästhetik“ (Herder Verlag).

So erreichen Sie Dominik Pietzcker:

Noch vor wenigen Jahren waren Deutschland und seine Unternehmen hofierte Partner in China. Autos und Fabrikanlagen, ganze Stadtviertel und ambitionierte Infrastrukturprojekte wurden von deutschen Unternehmen geplant, umgesetzt und ausgeliefert. Davon profitierten beide Seiten. China holte seine Industrialisierung in rasantem Tempo nach, deutsche Unternehmen und Planungsbüros verdienten in China und seinem riesigen Binnenmarkt Unsummen – zur großen Freude ihrer Aktionäre und Gesellschafter. In China nennt man dergleichen Geschäfte zum gegenseitigen Vorteil bekanntlich „win-win“.

Auch im Bildungssektor konnte Deutschland lange Zeit punkten. Das tief in der Wissensgesellschaft verankerte deutsche Universitätssystem sowie duale Studienangebote galten in China über Jahrzehnte hinweg als vorbildlich. Die renommierte Tongji-Universität in Shanghai geht auf eine deutsche Gründung zurück. Für Chinesen sind diese langen Linien durchaus kulturprägend; mittlerweile jedoch verblassen sie, zumal die deutsche Seite wenig Interesse signalisiert, diese Linien in die Zukunft fortzuschreiben.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
S. Kaiser | Di., 4. November 2025 - 11:50

Das ist das Ergebnis, wenn man weithin auf Partizipation pocht, und leistungsunabhängige Quoten einführt. Nicht nur wird man von meritokratischen Systemen nicht ernst genommen, man verliert auch aufgrund tatsächlicher Unfähigkeit und Unkenntnis den Anschluss. Und wenn sich ein demokratisches System gewollt von Rationalität, Bildung und Leistung verabschiedet, und sich weniger von Pragmatismus und Realität, und mehr von Moral und Ideologie leiten lässt, dann trägt es im geopolitischen Wettbewerb die Konsequenzen, in dem es in die Bedeutungslosigkeit abrutscht. Ein buchstäblich selbst herbeigewähltes Schicksal.
Es klingt sehr danach, als wäre im AA auch auf Sach- und Arbeitsebene jegliche Expertise verloren gegangen, sonst wäre es gar nicht erst zu diesem diplomatischen Fiasko gekommen.
Und da auch Wadephul selbst nicht gerade eine intrinsische Weltläufigkeit ausstrahlt, ist es geradezu vorprogrammiert, dass er mit einem schlechten Beraterstab international eine Bruchlandung hinlegt.

Markus Michaelis | Di., 4. November 2025 - 15:00

Ja, Europa (EU) sieht sich selber in der Rolle einer kulturellen, werteorientierten globalen Hegemonie - weniger durch Machtausübung, als dass man sich vorstellt, dass alle Menschen am Ende freiwillig diesem als alternativlos gedachten Wertesystem beitreten.

Es ist aber nicht richtig, dass Europa diese Sichtweise nur noch in den eigenen Grenzen durchsetzen kann, sondern auch dort zerfallen die Gesellschaften zunehmend in mehrere Lager, die sich immer weniger verstehen und immer mehr misstrauen.

Aktuell geht die Tendenz zu drei größeren Lagern und die "europäische Hegemonie" kann noch zuhause in etwa bei einem Drittel der Menschen durchgesetzt werden. Ist mein Eindruck. Das ist nicht wenig, zumal es oft die mehr staatstragenden Gesellschaftsteile sind, aber so richtig universell ist es auch nicht mehr.

Urban Will | Di., 4. November 2025 - 15:18

Reis umgekippt, was für die Chinesen heutzutage ein wichtigeres Ereignis darstellt als der Besuch eines deutschen Außenministers. Daher hat sich dieser erübrigt.
Ich denke, das Bendlerblock-Trampel, „What a fool“s Vorgängerin, hat hier schon ganz gute Vorarbeit geleistet und dieser Witzbold setzt diese „Tradition“ nun fort.
Zwei Inder sprachen mich vor ein paar Wochen auf einem Markt in Thailand, nachdem sie mich nach meiner Herkunft gefragt haben (im Freilicht-Irrenhaus Deutschland ist ja schon diese Frage „Nazi“), auf die „Imigration-Politics“ Deutschlands an. Und das taten sie nicht aus Interesse, sondern aus Bedauern. Unsere Dummheit spricht sich ebenso herum wie unsere Arroganz.
Na ja,vielleicht werden die Inder oder Chinesen oder wer auch immer irgendwann dann zumindest Eintritt bezahlen, um dieses größte Irrenhaus der Weltgeschichte besichtigen zu dürfen.
Man sieht dann in den Stuben Zipfelmützen beseelt lächelnd auf d Sofa sitzen, während Dunja Hayali ihnen die Welt erklärt.

Christoph Kuhlmann | Di., 4. November 2025 - 15:44

Wer etwas anderes als Umsatzsteigerung im Sinn hat; der schadet der Wirtschaft. Wer etwas anderes als die Umsetzung der Rückführungen forciert, der nützt der AfD. Ich habe keine Lust über solche inkompetenten Leute nachzudenken.

