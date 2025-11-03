- Deutschland verliert diplomatisches Gewicht
Eigentlich wollte Johann Wadephul nach China fliegen, um die geplante Reise des Bundeskanzlers ins Reich der Mitte vorzubereiten. Der Außenminister hat seine Reise jedoch kurzfristig abgesagt – kein gutes Omen für die deutsch-chinesischen Beziehungen.
Noch vor wenigen Jahren waren Deutschland und seine Unternehmen hofierte Partner in China. Autos und Fabrikanlagen, ganze Stadtviertel und ambitionierte Infrastrukturprojekte wurden von deutschen Unternehmen geplant, umgesetzt und ausgeliefert. Davon profitierten beide Seiten. China holte seine Industrialisierung in rasantem Tempo nach, deutsche Unternehmen und Planungsbüros verdienten in China und seinem riesigen Binnenmarkt Unsummen – zur großen Freude ihrer Aktionäre und Gesellschafter. In China nennt man dergleichen Geschäfte zum gegenseitigen Vorteil bekanntlich „win-win“.
Auch im Bildungssektor konnte Deutschland lange Zeit punkten. Das tief in der Wissensgesellschaft verankerte deutsche Universitätssystem sowie duale Studienangebote galten in China über Jahrzehnte hinweg als vorbildlich. Die renommierte Tongji-Universität in Shanghai geht auf eine deutsche Gründung zurück. Für Chinesen sind diese langen Linien durchaus kulturprägend; mittlerweile jedoch verblassen sie, zumal die deutsche Seite wenig Interesse signalisiert, diese Linien in die Zukunft fortzuschreiben.
