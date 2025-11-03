Fernöstliche Perspektiven - Deutschland verliert diplomatisches Gewicht

Eigentlich wollte Johann Wadephul nach China fliegen, um die geplante Reise des Bundeskanzlers ins Reich der Mitte vorzubereiten. Der Außenminister hat seine Reise jedoch kurzfristig abgesagt – kein gutes Omen für die deutsch-chinesischen Beziehungen.