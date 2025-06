Marcel Nyuysemo, PhD, hat an der Universität Yaoundé 1 in Kamerun über den Begriff der Wahrheit in Immanuel Kants "Kritik der reinen Vernunft" promoviert.

In den letzten Jahren hat es im Westen und auch in Deutschland eine Debatte über Entwicklungshilfe gegeben. Insbesondere ein Programm der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) zur Gender-Transformation in Kamerun hat in Deutschland einen öffentlichen Aufschrei ausgelöst. Afrikanerinnen und Afrikaner vor Ort waren jedoch bisher nicht Teil dieser Debatte, was ich mit diesem Artikel ändern möchte.

Meine Meinung als liberal-konservativer kamerunischer Mann: Die von der GIZ mit 21 Millionen Euro finanzierte Gender-Transformation in Kamerun bringt Afrika auf denselben Weg, der im Westen bis zu 50 Prozent Scheidungsraten, Millionen alleinerziehender Mütter und massive soziale Probleme hervorgebracht hat. Wir brauchen westliches Internet, Straßen und Investitionen – nicht westliche Dekadenz. Wir brauchen keine Gender-Transformation – wir brauchen elektrische Transformatoren.