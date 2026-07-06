Merz und Macron
Wie wird sich das FCAS-Scheitern auf die deutsch-französischen Beziehungen auswirken? / picture alliance/dpa/Pool AP | Ebrahim Noroozi

Ein deutsch-französisches Kampfflugzeugprojekt als politisches Lehrstück FCAS: Das multiple Scheitern

Beim Kampfflugzeugprojekt FCAS prallten politische Versprechen, nationale Interessen und wirtschaftliche Machtansprüche aufeinander. Am Ende gingen Milliarden an Steuergeldern und wertvolle Zeit verloren. Was verrät das über den Zustand der europäischen Verteidigungspolitik?

VON THOMAS RAABE am 6. Juli 2026 10 min

Autoreninfo

Dr. phil. Dr. rer. pol. Thomas Raabe ist Gastwissenschaftler am Lehrstuhl für Militärgeschichte der Universität Potsdam und hat im Jahre 2019 in einer wissenschaftlichen Reihe eine Dissertation zum Thema „Bedingt einsatzbereit? Internationale Rüstungskooperationen“ im Campus Verlag veröffentlicht. 

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Wir haben es mit einer Zeitenwende zu tun, so sagt man. Duch den Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 hat sich vieles gewendet. Die Gesellschaft besinnt sich wieder darauf, dass sie verteidigungsfähig sein muss. Der alte Gedanke des Gesellschaftsvertrags – Bürger tun sich zusammen, um sich gegen äußere Gefahren wehren zu können – ist wieder en vogue. Die sogenannte Friedensdividende, also die Abkehr von der Verteidigungsfähigkeit unseres Landes und das Kaputtsparen der Streitkräfte, hat seit einigen Jahren ein Ende. Rüstungspolitik, die bisher eher im Verborgenen stattgefunden hat und mit der sich nur ein kleiner Kreis von Industriellen, Politikern und Lobbyisten beschäftigt hatte, ist groß im Kommen. Es ist jetzt auch wieder ethisch in Ordnung, in Rüstungsaktien zu investieren; Rheinmetall boomt und Industriezweige wie Heidelberger Druck oder Volkswagen steigen in das Rüstungsgeschäft ein.

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