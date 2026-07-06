Wir haben es mit einer Zeitenwende zu tun, so sagt man. Duch den Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 hat sich vieles gewendet. Die Gesellschaft besinnt sich wieder darauf, dass sie verteidigungsfähig sein muss. Der alte Gedanke des Gesellschaftsvertrags – Bürger tun sich zusammen, um sich gegen äußere Gefahren wehren zu können – ist wieder en vogue. Die sogenannte Friedensdividende, also die Abkehr von der Verteidigungsfähigkeit unseres Landes und das Kaputtsparen der Streitkräfte, hat seit einigen Jahren ein Ende. Rüstungspolitik, die bisher eher im Verborgenen stattgefunden hat und mit der sich nur ein kleiner Kreis von Industriellen, Politikern und Lobbyisten beschäftigt hatte, ist groß im Kommen. Es ist jetzt auch wieder ethisch in Ordnung, in Rüstungsaktien zu investieren; Rheinmetall boomt und Industriezweige wie Heidelberger Druck oder Volkswagen steigen in das Rüstungsgeschäft ein.