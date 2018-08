Wie es heißt, sei die Entscheidung bereits gefallen, und zwar nicht zu Gunsten des amtierenden Bundesbankchefs Jens Weidmann. Der hatte sich jahrelang durch seine Kritik an Draghis ungehemmten Ankäufen von Staatsanleihen in Position gebracht, aber zuletzt offenbar selbst keine Chance mehr für sich gesehen. Die derzeitigen Signale deuten also auf eine Fortsetzung jener Nullzins-Politik hin, mit der deutsche Sparguthaben in den vergangenen Jahren langsam, aber sicher dezimiert wurden. Weil diese Form von Enteignung so schleichend und unspektakulär verläuft, regt sich bisher kaum Widerstand dagegen. So soll es bleiben, und so wird es auch bleiben – mit dem Segen aus dem Kanzleramt. Es ist der Preis für die Weiterexistenz der Gemeinschaftswährung Euro, die ja wiederum den deutschen Leistungsbilanzüberschuss befeuert.