Israel hat nach eigenen Angaben einen Präventivschlag gegen den Iran gestartet, um Bedrohungen für Israel zu beseitigen, gab Verteidigungsminister Israel Katz bekannt. Die USA beteiligen sich nach Angaben des israelischen TV-Senders N12 am Samstagmorgen an den Angriffen des Verbündeten. Eine Bestätigung dafür gab es kurz darauf. US-Präsident Donald Trump sagte auf der Plattform Truth Social, die USA hätten mit umfangreichen Angriffen gegen den Iran begonnen. Wie umfangreich diese sind respektive sein werden, dürfte sich in den kommenden Stunden zeigen.

Bereits im vergangenen Jahr hatten Washington und Teheran über Irans umstrittenes Atomprogramm verhandelt, ehe Israel den Iran angriff. Die USA schlossen sich den Luftangriffen an und bombardierten zentrale Atomanlagen. Irans Luftstreitkräfte feuerten daraufhin ballistische Raketen auf Israel.

Ausnahmezustand in Israel

Katz teilte nun mit, er habe einen sofortigen Ausnahmezustand im gesamten Land ausgerufen. In ganz Israel heulten die Sirenen. In der iranischen Hauptstadt Teheran gab es Explosionen in der Stadtmitte. Israel hatte bereits im vergangenen Jahr Krieg gegen den Iran geführt. Der neue Angriff erfolgt nur zwei Tage nach einer weiteren Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran über das umstrittene Atomprogramm der Islamischen Republik.

Einen Durchbruch hatte es bei den Gesprächen in Genf nicht gegeben. US-Präsident Donald Trump hatte der iranischen Führung in den vergangenen Wochen wiederholt mit militärischen Angriffen gedroht – auch vor dem Hintergrund des brutalen Vorgehens des iranischen Sicherheitsapparats gegen die Proteste zu Jahresbeginn.

Trump stellte dem Iran kürzlich ein Ultimatum bis Anfang März: „Entweder wir erzielen eine Einigung oder es wird für sie bedauerlich.“ Die USA wollen verhindern, dass die Führung in Teheran in den Besitz von Atomwaffen gelangt. Irans Regierung zeigte sich zuletzt bereit, ihr Nuklearprogramm zu begrenzen, fordert im Gegenzug jedoch die Aufhebung harter Wirtschaftssanktionen.

Iran drohte bereits mit Vergeltung

Irans Staatsführung betonte zuletzt ihre Bereitschaft zu einem Abkommen wie auch zu einer militärischen Eskalation. Präsident Massud Peseschkian drohte mit einem „umfassenden Krieg“, sollte etwa Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei attackiert werden. Chamenei selbst warnte die USA Anfang Februar: „Die Amerikaner sollen wissen: Wenn sie einen Krieg vom Zaun brechen, wird es dieses Mal ein regionaler Krieg sein.“ Der Iran wolle keinen Krieg und werde ihn auch nicht beginnen, sagte der Religionsführer, der in allen strategischen Belangen das letzte Wort in Teheran hat.

Nach dem jüngsten Angriff reagierte der Iran nun erneut mit drastischen Worten. „Wir haben Euch gewarnt. Nun habt Ihr einen Weg eingeschlagen, dessen Ausgang nicht mehr in Eurer Hand liegt“, sagte der Leiter der Sicherheitskommission, Ebrahim Azizi. Nach Augenzeugenberichten aus der iranischen Hauptstadt Teheran wurde unter anderem die Residenz von Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei getroffen. Er selbst habe sich aber vermutlich in Sicherheit gebracht. Irans Präsident Massud Peseschkian hatte mit einem „umfassenden Krieg“ gedroht, sollte Chamenei attackiert werden.

Zivilschutz verschärft Anweisungen

Derweil hat Israels Verkehrsministerin Miri Regev die zivile Luftfahrtbehörde angewiesen, den Luftraum für zivile Flüge zu schließen, teilte die israelische Flughafenbehörde mit. Grund sei die Sicherheitslage. Reisende seien angewiesen, vorerst nicht zum Flughafen zu kommen. Passagiere im Ausland sollten die Fluginformationen über Medien und die jeweiligen Fluggesellschaften verfolgen.

Der israelische Zivilschutz veröffentlichte außerdem neue Anweisungen für die Bürger des Landes. Demnach sollen im ganzen Land nur noch notwendige Aktivitäten stattfinden. Schulen und andere Bildungseinrichtungen bleiben vorerst geschlossen. Große Versammlungen sollen unterbleiben. Ausgenommen ist der lebensnotwendige Versorgungssektor. Die neuen Regelungen sollen zunächst bis Montagabend um 19.00 Uhr MEZ gelten.