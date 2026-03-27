- Israels Gesellschaft im Iran-Konflikt
Die meisten Israelis sehen im Konflikt mit dem Iran keine Option, sondern eine Notwendigkeit. Der Blick zurück auf den Sechstagekrieg 1967 prägt bis heute das Sicherheitsdenken. Gleichzeitig zeigt sich im Land ein vielschichtiges Meinungsbild zwischen Abschreckung, Skepsis und der Hoffnung auf Frieden.
Als der ägyptische Präsident Gamal Abdel Nasser im Frühjahr 1967 von der Auslöschung Israels sprach, fürchtete die Bevölkerung des damals noch jungen Staates – kaum zwei Jahrzehnte nach dem Holocaust – eine neue Katastrophe für das jüdische Volk. Viele glaubten, ein Waffengang sei unausweichlich geworden. Mit einem Präventivschlag gegen Ägypten begann wenige Wochen später der Sechstagekrieg. Für viele Israelis wurde er zum Prototyp eines Konflikts, den man nicht wollte – aber führen musste.
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