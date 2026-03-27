Existenz und Pragmatismus - Israels Gesellschaft im Iran-Konflikt

Die meisten Israelis sehen im Konflikt mit dem Iran keine Option, sondern eine Notwendigkeit. Der Blick zurück auf den Sechstagekrieg 1967 prägt bis heute das Sicherheitsdenken. Gleichzeitig zeigt sich im Land ein vielschichtiges Meinungsbild zwischen Abschreckung, Skepsis und der Hoffnung auf Frieden.