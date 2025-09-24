Alexander Schallenberg
Alexander Schallenberg / J. Marguier
Der ehemalige österreichische Bundeskanzler Alexander Schallenberg im Gespräch mit Alexander Marguier Cicero Podcast Politik: „Europa braucht mehr Mut zur Disruption“

Die Welt verändert sich derzeit fundamental. Aber Europa steht anscheinend nur als Zaungast am Spielfeldrand. Österreichs Bundeskanzler a.D. Alexander Schallenberg erklärt, was schiefgelaufen ist und wie der „alte Kontinent“ zu alter Größe zurückfinden kann.

VON ALEXANDER MARGUIER am 26. September 2025 2 min

Alexander Marguier

Alexander Marguier ist Chefredakteur von Cicero.

So erreichen Sie Alexander Marguier:

Gaza, Ukrainekrieg, die wachsende Rivalität zwischen China und den Vereinigten Staaten, Donald Trumps Zollpolitik: Das sind nur einige Beispiele dafür, wie der globale Wandel sich derzeit vollzieht. Wir sind Zeugen eines Revivals machtbasierter Geopolitik – einer Art Wiederkehr des „Great Game“ aus dem 19. Jahrhundert unter den neuen Vorzeichen von Digitalisierung, künstlicher Intelligenz und Social Media. Europa jedoch scheint in diesem Spiel abgehängt zu sein: Entschieden wird anderswo, das Wachstum findet in anderen Weltregionen statt.

Der frühere österreichische Bundeskanzler und langjährige Außenminister Alexander Schallenberg will sich damit nicht zufriedengeben. Er benennt schonungslos die Defizite des „alten Kontinents“, stellt aber auch klar, dass für Verzagtheit kein Anlass besteht. Schallenberg spricht über das Migrationsproblem, über Auswege aus dem Ukrainekrieg und über populistische Strömungen, die seines Erachtens notwendiger Bestandteil von Demokratien seien. Ein Parforceritt durch die politische Gegenwart mit alten und neuen Herausforderungen.

Alexander Schallenberg ist neuerdings Präsident des in Gründung begriffenen Thinktanks „Europe’s Futures Initiative“ mit Sitz in Wien.

Alexander Marguier und Alexander Schallenberg
Alexander Marguier (li.) und Alexander Schallenberg in der Cicero-Redaktion / J. Marguier

Das Gespräch wurde am 18. September 2025 als Videopodcast aufgezeichnet. 

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren" – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.


