- Cicero Podcast Politik: „Europa braucht mehr Mut zur Disruption“
Die Welt verändert sich derzeit fundamental. Aber Europa steht anscheinend nur als Zaungast am Spielfeldrand. Österreichs Bundeskanzler a.D. Alexander Schallenberg erklärt, was schiefgelaufen ist und wie der „alte Kontinent“ zu alter Größe zurückfinden kann.
Gaza, Ukrainekrieg, die wachsende Rivalität zwischen China und den Vereinigten Staaten, Donald Trumps Zollpolitik: Das sind nur einige Beispiele dafür, wie der globale Wandel sich derzeit vollzieht. Wir sind Zeugen eines Revivals machtbasierter Geopolitik – einer Art Wiederkehr des „Great Game“ aus dem 19. Jahrhundert unter den neuen Vorzeichen von Digitalisierung, künstlicher Intelligenz und Social Media. Europa jedoch scheint in diesem Spiel abgehängt zu sein: Entschieden wird anderswo, das Wachstum findet in anderen Weltregionen statt.
Der frühere österreichische Bundeskanzler und langjährige Außenminister Alexander Schallenberg will sich damit nicht zufriedengeben. Er benennt schonungslos die Defizite des „alten Kontinents“, stellt aber auch klar, dass für Verzagtheit kein Anlass besteht. Schallenberg spricht über das Migrationsproblem, über Auswege aus dem Ukrainekrieg und über populistische Strömungen, die seines Erachtens notwendiger Bestandteil von Demokratien seien. Ein Parforceritt durch die politische Gegenwart mit alten und neuen Herausforderungen.
Alexander Schallenberg ist neuerdings Präsident des in Gründung begriffenen Thinktanks „Europe’s Futures Initiative“ mit Sitz in Wien.
Das Gespräch wurde am 18. September 2025 als Videopodcast aufgezeichnet.
Sie können den Podcast jetzt hier hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.
