Christoph Schwennicke bei „Radio Eins“ - Die EU in Gefahr?

„Cicero“-Chefredakteur Christoph Schwennicke ist am Sonntag zu Gast im „Radio-Eins“-Talk im Tipi am Kanzleramt. Es wird dabei um die politischen Geschehnisse rund um die Europawahl gehen. Ist der Rechspopulismus eine Gefahr für die EU, und was wird aus Angela Merkel?