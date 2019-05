Diesen Sonntag wird in Deutschland mehrfach gewählt, sowohl das Europäische Parlament als auch der Bremer Landtag. Die Ergebnisse sind nicht nur für Europa, sondern auch für die Große Koalition entscheidend. Was für Folgen haben sie für die CDU/CSU und SPD? Was für Rückschlüsse lässt das Ergebnis der Europawahl über den Zustand der EU zu? Beeinflusste der FPÖ-Skandal in Österreich das Abschneiden des rechten Randes?

Weitere Gäste der Sendung sind Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), der ehemalige Außen- und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD), die Parteivorsitzende der Grünen, Annalena Baerbock, und die Leiterin des Spiegel-Hauptstadtbüros, Melanie Amann.

„Anne Will – nach den Wahlen“ ist am Sonntag um 22:05 im Ersten zu sehen.