- Wenn die Rechte von rechts überholt wird
Giorgia Meloni regiert, Nigel Farage will regieren – doch schon formiert sich rechts von beiden neue Konkurrenz. Die rasanten Aufstiege von Roberto Vannacci und Rupert Lowe zeigen ein Problem, das schon bald auch die AfD beschäftigen könnte.
Wer hätte noch vor kurzer Zeit gedacht, dass ausgerechnet Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni von rechts unter Druck geraten könnte? Der Gedanke schien lange nahezu widersinnig. Schließlich war es doch die charismatische Römerin, die wie keine andere Politikerin den rechten Rand in die politische Mitte Italiens geführt hatte. Doch mit dem Aufstieg zur Regierungschefin und der Übernahme politischer Verantwortung hat Meloni auch den eigenen Standpunkt manches Mal ändern müssen.
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