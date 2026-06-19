Europas Rechtsparteien im Wandel - Wenn die Rechte von rechts überholt wird

Giorgia Meloni regiert, Nigel Farage will regieren – doch schon formiert sich rechts von beiden neue Konkurrenz. Die rasanten Aufstiege von Roberto Vannacci und Rupert Lowe zeigen ein Problem, das schon bald auch die AfD beschäftigen könnte.