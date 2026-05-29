Europäisches Außenministertreffen - EU und Russland: Konfrontation oder Verhandlungen?

Die Außenminister der EU haben bei ihrem informellen Treffen auf Zypern die Berufung eines Sondergesandten für Russland abgelehnt. Wiederum scheinen sich diejenigen durchgesetzt zu haben, die auf eine konfrontative Haltung und auf eine bloße Ausgrenzung Russlands setzen.