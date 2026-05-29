Kaja Kallas
EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas beim Außenministertreffen auf Zypern / picture alliance / AP Photo/Petros Karadjias | Petros Karadjias

Europäisches Außenministertreffen EU und Russland: Konfrontation oder Verhandlungen?

Die Außenminister der EU haben bei ihrem informellen Treffen auf Zypern die Berufung eines Sondergesandten für Russland abgelehnt. Wiederum scheinen sich diejenigen durchgesetzt zu haben, die auf eine konfrontative Haltung und auf eine bloße Ausgrenzung Russlands setzen.

VON RÜDIGER LÜDEKING am 29. Mai 2026 6 min

Autoreninfo

Botschafter a.D. Rüdiger Lüdeking war während seiner Zeit im Auswärtigen Dienst (1980-2018) in verschiedenen Verwendungen, u.a. als stv. Beauftragter der Bundesregierung für Abrüstung und Rüstungskontrolle und Botschafter bei der OSZE, mit Fragen der Sicherheits- und Rüstungskontrollpolitik intensiv befasst.

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Gegenüber der Presse argumentierte die Außenbeauftragte der EU, Kaja Kallas, damit, dass statt über Personen zunächst über Strategiefragen geredet werden müsse. Beim Ministertreffen soll sie gesagt haben, zunächst sei zu klären, was die Kerninteressen und die zentralen Forderungen der EU seien. Dabei könne es neben der Ukraine auch um andere Dinge wie etwa die russische Truppenpräsenz in Georgien oder Moldau oder die Einmischung Moskaus in Wahlen gehen. „Natürlich ist das ein maximalistischer Ansatz, aber auch Russlands Ansatz hat bislang maximalistische Forderungen vertreten“, sagte Kallas. 

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MarAurel | Fr., 29. Mai 2026 - 14:07

Ja, Frau Kallas wird als eine der Personen benannt werden können, die die Europäer in den Krieg getrieben haben....
Ich fürchte, der wird kommen.

Klaus Funke | Fr., 29. Mai 2026 - 14:48

Und es geschieht, weil hier ein Maß an Unprofessionalität und vernagelter Borniertheit vorherrscht, dass jede Vorstellung übersteigt. Wer und warum hat diese Person auf diese Posten gehievt. Habe die Balten einen derartigen Einfluss? Dass sie russophob sind lässt sich historisch zwar erklären, bleibt aber trotzdem ohne praktischen Sinn. Derartige Zwergstaaten sollen den Kurs bestimmen dürfen? Das ist unvernünftig und zeigt wie groß die Schieflage in der EU ist. Diese Institution verschlingt Unsummen, ohne dass es von Vorteil für die Mitgliedsländer wäre. Ein Monster in jeder Hinsicht, das uns womöglich sogar noch in einen Krieg manövrieren wird. Im Übrigen ist die tatsächliche Unbildung dieser Dame offenkundig, zahllose sprachliche Entgleisungen können nicht mehr mit Übersetzungsfehlern begründet werden. Inzwischen wissen wir auch auf welche Weise sie zu ihrem Posten gekommen ist. Das Wort Vetternwirtschaft beschreibt den Vorgang noch relativ harmlos. Nun mal sehen, was CICEROS KI ...

Dorothee Sehrt-Irrek | Fr., 29. Mai 2026 - 14:33

nach dem "Krieg" der EU und USA? gegen Serbien, um die Selbständigkeit des Kosovo?
Anders als sehr viele, auch Weizsäcker zweifelte doch wohl stark, war ich für den "Eingriff", da ich mir ein einvernehmliches Zusammenleben dort nicht vorstellen konnte.
Ich war für die SEPARATION und bin es auch für den Donbas und die Krim von der Ukraine.
Mir scheint, nach den Informationen des Artikels, dass Putin soweit zurückwich, wie für Russland nur denkbar?
Weiterhin "erinnert" mich das derzeitige Gebaren der EU evtl. an
den 1. und 2. Weltkrieg und den Raum im Osten, jetzt als "Ansinnen" der EU?
Ich bin nicht dafür, dass der Donbas und die Krim gegen den Westen und die USA verlieren.
Ein wahrlich vermessener Wunsch.
Nach zwei Weltkriegen und evtl. "Erweiterungen" gen Osten, hat Russland hoffentlich begriffen, was es evtl. vom Westen und den USA erwarten kann.
Die Bonner Republik war vielleicht nur ein schöner Traum?
Die EU doch expansiv angedacht?
Das Leben ist "Kunst" und kommt nicht von Wollen

meiner persönlichen Meinung, in der SPD, Bundesrepublik und Europa in der minimalsten Minderheit bin.
Mein Motto wäre schon "Leben und Leben lassen".
Wie schon mal geschrieben, wenn z.B. Bayern und Baden-Württemberg sich irgendwann einmal selbständig machen wollten, wovon ich aber nicht ausgehe, dann würde ich das akzeptieren.
Ich halte nichts von Imperien, sehr wohl aber etwas von Zusammenleben, wo und wie es gewünscht wird.
Das Elsass wollte zu Frankreich, das Saarland zur Bundesrepublik usw.
Die Angebote an Belarus, die Ukraine und andere kamen von der EU?
Ist das, wenn, mit den europäischen Bevölkerungen abgestimmt, bzw. diskutiert worden?
Ich hätte ja gerne ein souveränes Prussen, aber ohne Krieg.

Ingbert Jüdt | Fr., 29. Mai 2026 - 14:43

In welcher Weise westliche Staaten faktisch längst am Krieg beteiligt sind, konnte man vor einiger Zeit sogar in der New York Times ausführlich nachlesen, und es konnte kaum überraschen, dass Stützpunkte der USA in Deutschland hier eine Schlüsselrolle spielen.

Herr Lüdeking spricht in diesem Zusammenhang einen zentralen Punkt an: wenn Europa an seinen bisherigen Deutungsprämissen dieses Kriegs festhalten will, dann ist nur eine direkte, offene Kriegsbeteiligung wirklich konsequent. Und umgekehrt: zieht Europa diese Konsequenz nicht, dann steht letztlich das ganze System dieser Prämissen in Frage: dass nämlich Russland, angeleitet von einem »imperialen Denken«, der primäre Treiber dieses Kriegs sei.

Anders formuliert: in der Ukraine werden weder die ukrainische Souveränität noch irgendwelche westlichen Werte verteidigt, sondern das System europäischer Selbsttäuschungen über die Kriegsursachen - mit anderen Worten: allein die wahnhafte Selbstwahrnehmung unserer politischen Eliten.

Dr. Oliver Strebel | Fr., 29. Mai 2026 - 14:50

Womöglich stehen wir an der Schwelle des dritten Weltkriegs. Daher sollten wir darauf achten, möglichst viele Trumpfkarten in der Hand zu halten. Eine solche Karte ist das Erscheinungsbild als Friedensunion bei Ländern wie Indien, Brasilien, Indonesien uvam. Das Bild wird beschädigt durch die Verweigerung von Verhandlungen.

Es kostet die EU nichts, den von Putin gewünschten Schröder als Verhandler zu ernennen und ihn mit ein paar EU-Beamten zu unterstützen. Schröder wird mE. zwar genau so wenig erreichen wie Trump. Aber der Geruch der Kriegstreiberei wird von der EU fern gehalten.

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