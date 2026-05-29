- EU und Russland: Konfrontation oder Verhandlungen?
Die Außenminister der EU haben bei ihrem informellen Treffen auf Zypern die Berufung eines Sondergesandten für Russland abgelehnt. Wiederum scheinen sich diejenigen durchgesetzt zu haben, die auf eine konfrontative Haltung und auf eine bloße Ausgrenzung Russlands setzen.
Gegenüber der Presse argumentierte die Außenbeauftragte der EU, Kaja Kallas, damit, dass statt über Personen zunächst über Strategiefragen geredet werden müsse. Beim Ministertreffen soll sie gesagt haben, zunächst sei zu klären, was die Kerninteressen und die zentralen Forderungen der EU seien. Dabei könne es neben der Ukraine auch um andere Dinge wie etwa die russische Truppenpräsenz in Georgien oder Moldau oder die Einmischung Moskaus in Wahlen gehen. „Natürlich ist das ein maximalistischer Ansatz, aber auch Russlands Ansatz hat bislang maximalistische Forderungen vertreten“, sagte Kallas.
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