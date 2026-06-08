EuGH
Eingang zum Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg / picture alliance/dpa | Daniel Karmann

Europäischer Gerichtshof Wenn die Rechtsprechung zur Gefahr fürs politische System wird

Auch Gerichtsurteile können die Überlebensfähigkeit eines politischen Systems existentiell gefährden. Der Europäische Gerichtshof demonstriert das mit seinem Asyl-Urteil erneut.

VON RONALD G. ASCH am 8. Juni 2026 9 min

Portraet Ronald G. Asch

Autoreninfo

Ronald G. Asch hatte den Lehrstuhl für Geschichte der Frühen Neuzeit an der Universität Freiburg inne

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Deutschland ist ein Rechtsstaat. Das gilt natürlich mit Abstrichen im Einzelfall für alle Mitgliedsstaaten der EU und die meisten anderen europäischen Länder, aber für die deutsche politische Kultur hat das Bekenntnis zur Rechtsstaatlichkeit aus gut nachvollziehbaren Gründen einen besonders hohen Stellenwert. Es galt nach 1945, die zwölf Jahre einer entfesselten Gewaltherrschaft, in der viele Juristen sich zu willigen Handlangern der Diktatur gemacht hatten, hinter sich zu lassen. 

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