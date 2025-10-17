Die europäischen Hauptstädte und Nato-Partner nehmen die Errichtung eines „Drohnenwalls“ für die Ostflanke Europas ernst. Der öffentliche Druck und eine Reihe von Vorfällen mit kleinen unbemannten Flugsystemen (UAS) in mehreren europäischen Staaten haben die Luftverteidigung auf die nationale Agenda gebracht. Drohnen können zwar selbst als Waffen eingesetzt werden (und werden dies in Kriegsgebieten auch häufig), doch konzentrieren sich die europäischen Regierungen derzeit auf andere Bedrohungen im Zusammenhang mit UAS. Tatsächlich können Drohnen als permanente Mittel zur Informationsgewinnung, Überwachung und Aufklärung (ISR) dienen und Störsender oder elektronische Täuschkörper transportieren, die Luftabwehrsysteme stören. Das politische Engagement Europas für eine Barriere gegen diese Bedrohung ist real, aber die operativen Grundlagen hinter der Rhetorik bleiben ungewiss, einfach weil es kein gemeinsames Verständnis davon gibt, was ein „Wall“ bedeuten würde.

Sehr teure Abfangmaßnahmen

Günstige Langstrecken-Drohnen sind zu einer kostengünstigen Möglichkeit geworden, einen Gegner zu provozieren. Eine Drohne im Wert von 30.000 US-Dollar kann eine verteidigende Nation dazu zwingen, zehnmal mehr für die Abfangmaßnahmen auszugeben. Wenn sich diese Kluft nicht verringert, könnte der Einsatz von Perimeter-Systemen mit der Zeit finanziell untragbar werden. Flüge in geringer Höhe und Startzonen in Grenznähe verkürzen die Reaktionszeit und erfordern dichte Sensornetzwerke, die die Kosten in die Höhe treiben und einen kontinuierlichen Energieaufwand und eine Koordination erfordern, die nur wenige Staaten alleine aufrechterhalten können.

Elektronische Kriegsführung ist ein wirkungsvolles, aber eingeschränktes Gegenmittel. Ihre Reichweite hängt von Leistung, Geometrie und Logistik ab: Kleine Störsender decken nur wenige Kilometer ab, während selbst große stationäre Sender unter idealen Bedingungen selten mehr als 70 bis 100 Kilometer erreichen. Diese begrenzte Reichweite ist von Bedeutung, da ein Großteil der Industrie- und Energiebasis Europas nahe an den östlichen Grenzen liegt. Das Fehlen tiefer geografischer Pufferzonen – und das Vorhandensein offener Luftkorridore wie der schmalen Ostseepassage bei Kaliningrad – erschwert die Erkennung und Reaktion. Die Geografie Europas unterstreicht somit, dass Mobilität, Koordination und Energieversorgungssicherheit im Mittelpunkt seiner Strategie zur Bekämpfung von Drohnen stehen sollten.

Die Abwehr von Langstrecken- und Loitering-Drohnen ist in erster Linie ein Problem der Physik und Logistik, nicht nur der Technologie. Eine wirksame Störung ist letztlich ein Machtkampf: Der Störer muss das Steuersignal der Drohne durch die Übertragung eines stärkeren Störsignals überwältigen – bekannt als Erreichen eines günstigen Störer-zu-Signal-Verhältnisses –, was eine Antennenausrichtung, Kühlung und konstante Energie erfordert. Die Aufrechterhaltung dieses Spielraums erfordert eine kontinuierliche Stromversorgung und operative Flexibilität, um die Erkennung und Reaktion im gesamten europäischen Luftraum aufrechtzuerhalten. Eine umfassende Verteidigung hängt auch von gemeinsamen Kommandostrukturen und kompatiblen Verfahren zwischen den Staaten ab, um das größere Netzwerk zu verwalten und Lücken in der Abdeckung zu vermeiden.

300 bis 800 Liter Diesel pro Tag

Kleine, mobile Störsender können jeweils einen Abschnitt des Luftraums abdecken, während stärkere stationäre Sender begrenzte Entfernungen innerhalb einer festen Sichtlinie erreichen können. Selbst Luft- und Seeradare haben trotz ihrer größeren Reichweite physikalische Grenzen: Oberflächenstörungen, Radarhorizontgrenzen und kleine Radarrückstrahlflächen verringern ihre Erkennungsreichweite. Die Aufrechterhaltung der Abdeckung über eine gesamte Grenze hinweg würde auch Herausforderungen in Bezug auf die Stromversorgung und die Aufrechterhaltung des Betriebs mit sich bringen. Ein 50-Kilowatt-Störsender benötigt bei Dauerbetrieb 300 bis 800 Liter Diesel pro Tag, sodass jeder Abschnitt der Drohnenabwehr täglich betankt und logistisch versorgt werden müsste. Mobile elektronische Kampfführungsteams, vorab positionierte Hybrid-Stromversorgungssätze und modulare Generatoren könnten dazu beitragen, diese Kosten in Hochrisikogebieten zu konsolidieren, ohne dass permanente, treibstoffintensive Anlagen erforderlich wären.

Ukrainische Drohnen haben in den vergangenen Monaten Ölraffinerien tief im russischen Territorium angegriffen. Diese Angriffe konnten jedoch die russische Energieinfrastruktur nicht lahmlegen – unter anderem, weil sich die wichtigsten Raffinerien Hunderte von Kilometern von den Grenzen entfernt befinden, sodass elektronische Kriegsführung, Kurzstrecken-Luftabwehr und Boden-Luft-Raketensysteme zusammen mehrere Verteidigungslinien bilden. Europa hingegen hat diesen Vorteil der Entfernung nicht. Ein Großteil seiner Industrie liegt in der Nähe von russisch kontrolliertem Gebiet, russischen Nachbarländern oder Russland selbst, was die Vorwarnzeiten verkürzt und eine umfassende und kostspielige Verteidigungsabdeckung erfordert.

Doch selbst das mehrschichtige Modell Russlands – mit Tiefe, Übung und dichten elektronischen Kriegsführungsnetzen – hat seine Grenzen. Anhaltende Starts aus nächster Nähe, Schwarmangriffe und bodennahes Fliegen haben wiederholt Lücken aufgedeckt. Die strategische Tiefe Russlands kann die Auswirkungen verzögern, ist aber kein garantierter Schutz.

Die Ukraine, die selbst keine geografische Tiefe hat, setzt auf Mobilität, Streuung und Improvisation. Kleine elektronische Kriegführungsteams, mobile Radar-Relais und lokal produzierte Abfangjäger ermöglichen eine schnelle Neupositionierung und teilweise Abwehr um kritische Standorte herum. Diese Flexibilität schwächt viele Angriffe ab, offenbart aber auch die Kosten der Ausdauer.

Sonderfall Israel

Israel hingegen gleicht seine eigene mangelnde Tiefe auf ganz andere Weise aus: durch enge Integration, zentralisierte Befehlsstrukturen, ständige Koordination und jahrelange operative Erfahrung. Seine kompakte Größe (seine internationalen Grenzen sind etwa 700 Kilometer lang) und seine zentralisierte Befehlsstruktur ermöglichen enge Sensor-zu-Schütze-Schleifen und ein hohes Einsatztempo, was sogar bei massiven Angriffen zur Verteidigung beiträgt. Systeme wie Drone Dome, Iron Dome und Iron Beam kombinieren Soft-Kill-Störsignale mit kinetischen und gerichteten Energieabfangsystemen und zeigen, dass eine mehrschichtige Verteidigung funktionieren kann, wenn sie zentralisiert ist. Wie Russland verfügt auch Israel über Vorteile, die Europa fehlen, was bedeutet, dass es für den Kontinent schwierig sein wird, die Ergebnisse Israels nachzuahmen.

Selbst in Israel können jedoch Schwarmangriffe und gleichzeitiger Druck an mehreren Fronten die Verteidigung durchbrechen, was unterstreicht, dass Integration und Tempo die Anfälligkeit zwar verringern, aber nicht beseitigen können. In all diesen Fällen lautet die gemeinsame Lehre daher, dass Abdeckung keine Sicherheit garantiert. Mehrschichtige Sensoren und Effektoren müssen mit Energie, Mobilität und diszipliniertem Munitionsmanagement aufrechterhalten werden. Es wäre daher unrealistisch, die Drohnenabwehr Europas als undurchdringliche Barriere zu betrachten.

Das Hauptziel des Projekts besteht darin, Drohnen durch Erkennung, Störung und, falls erforderlich, Abfangmaßnahmen den Zugang zu kritischen Knotenpunkten und Korridoren zu verwehren. Der Schutz der Eisenbahn-, Hafen-, Telekommunikations- und Energieinfrastruktur wäre dabei von entscheidender Bedeutung. Um diese Ziele zu erreichen, müssen mehrere Instrumente eingesetzt werden. Elektronische Kriegsführung, Abfangdrohnen, Waffensysteme und gerichtete Energiewaffen bieten nachhaltige und kostengünstige Optionen. Die unmittelbaren Startkorridore müssen durch ständige Überwachung, Polizeikontrollen und die Koordinierung der Strafverfolgung gestört werden. Eine Zusammenführung ziviler und militärischer Bemühungen ist ebenfalls erforderlich, um Radar-, Telekommunikations- und ISR-Fähigkeiten zu koordinieren. Regelmäßige Anti-Drohnen-Übungen und optimierte rechtliche Protokolle gewährleisten eine schnelle Entscheidungsfindung und Durchsetzung, ohne zivile Systeme zu beeinträchtigen oder die Souveränität benachbarter Staaten zu verletzen.

Viele Einschränkungen für Europa

Was die Einschränkungen angeht, so sieht sich Europa mit vielen konfrontiert. Zu den wichtigsten zählen eine starke Kostenasymmetrie zwischen Angreifern und Verteidigern sowie ein großes Abdeckungsgebiet. Das Nachladen moderner mobiler Boden-Luft-Raketenwerfer erfordert in der Regel einen Umschlaggerät (oder Kran) und dauert 30 bis 60 Minuten pro Abschuss. Das Wiederauffüllen einer vollständigen Batterie dauert noch länger und setzt die Nachschubmannschaften einem Risiko aus. High-End-Systeme wie Patriot sind für Flugzeuge in großer Höhe und ballistische Raketen optimiert und für kleine Drohnen mit geringer Signatur ungeeignet. Die Geografie ist dabei eine allgegenwärtige Einschränkung. Die Ostflanke der Nato erstreckt sich über fast 3.800 Kilometer entlang der Grenzen zu Russland und Weißrussland und erfordert eine kontinuierliche Abdeckung über mehrere Landesgrenzen hinweg.

Auch die Erkennung von Drohnen ist eine Herausforderung, da hierfür andere Sensoren als für die Luftraumüberwachung mit großer Reichweite erforderlich sind. Anti-Drohnen-Systeme verwenden in der Regel spezielle hochauflösende Radargeräte, die durch Radiofrequenz-, elektrooptische und akustische Sensoren unterstützt werden, mit deren Hilfe kleine, niedrig fliegende Drohnen geortet und verfolgt werden können. Diese Sensoren tauschen Reichweite gegen eine höhere Auflösung ein, die für die Erkennung und Verfolgung von Zielen in geringer Höhe erforderlich ist. Mit der Zeit schmälern diese Maßnahmen den Kostenvorteil des Angreifers, da Angriffe teurer und damit sporadischer und politisch ineffektiv werden.

Es gelten auch rechtliche und diplomatische Einschränkungen. Bürokratie und komplexe Entscheidungsstrukturen können die Beschaffung und Einstellung von qualifiziertem Personal verzögern, wodurch die Expansion verlangsamt und die Umsetzung erschwert wird. Der politische Druck, greifbare Ergebnisse zu erzielen, fördert schnelle Ergebnisse, wodurch Nebenwirkungen mit unbeabsichtigten Folgen und Auswirkungen auf zivile Netzwerke riskiert werden. Menschliches Versagen aufgrund von Ermüdung der Bediener oder Informationsüberflutung ist ein weiteres potenzielles Risiko. Drohnenschwärme und Täuschkörper können den Luftraum mit falschen Zielen überfluten, sodass Automatisierung und diszipliniertes Vorgehen unerlässlich sind. Geschultes und kompetentes Personal ist für jeden Knotenpunkt des Systems unerlässlich, um die Geräte zu bedienen, aufzutanken und auszutauschen. Letztendlich ist kein System absolut sicher. Resilienz – schnelle Reparatur und funktionale Redundanz – ist der Schlüssel zum Erfolg.

Kurzfristig könnte Europa uneinheitlich reagieren. Die Regierungen werden Korridore zu potenziellen Zielen – Energienetze, Häfen und Eisenbahnknotenpunkte – durch den Einsatz mobiler elektronischer Kampfeinheiten, containerisierter Stromversorgungssätze und mehrschichtiger Soft-Kill-Systeme sichern. Diese Maßnahmen werden die meisten kleineren Angriffe abwehren, aber nicht vollständig verhindern können. Die Gegner werden sich mit Nahstarts, Täuschmanövern und Sättigungstaktiken anpassen, die die Nachladezyklen auf die Probe stellen. Die Militärs werden schnell feststellen, dass Stör- und Abwehrmaßnahmen kontinuierliche Macht- und Logistikoperationen sind und keine einmaligen Unternehmungen.

Zwei mögliche Entwicklungen

In den nächsten Jahren sind zwei Entwicklungen möglich. Im ersten Fall wird Europa die UAS-Abwehr als politisch-industrielles Projekt behandeln, die Energie- und Mobilitätskapazitäten verbessern, kostengünstige Effektoren aufrüsten, zivile und militärische Daten harmonisieren und kontinuierliche Tests wichtiger Korridore durchführen, um die Wiederherstellungszeit und den Erfolg von Abfangmaßnahmen zu messen. Der Europäische Verteidigungsfonds und die Nato-Taskforce zur Bekämpfung von UAS bieten Modelle, um fragmentierte nationale Bemühungen in eine koordinierte Verteidigungshaltung umzuwandeln.

Moderne Detektionsgeräte werden dabei eine zentrale Rolle spielen. Über schrittweise Upgrades hinaus muss Europa Systeme entwickeln, testen und einsetzen, die speziell für nachhaltige UAS-Abwehrmaßnahmen konzipiert sind – vernetzte Sensoren, mobile Stromversorgungskits und interoperable Befehlsverbindungen, die auch unter widrigen Bedingungen funktionieren.

Der alternative Weg sieht vor, dass Regierungen die Idee eines ununterbrochenen, undurchdringlichen „Walls” verfolgen. Die Budgets werden explodieren, wenn High-End-Abfangjäger und hastig entwickelte Prototypen die Lücke zwischen politischen Erwartungen und operativer Realität füllen. Das Ergebnis wäre eine finanzielle Erschöpfung ohne glaubwürdige Abschreckung.

Die Richtung, die Europa einschlägt, wird politische Überlegungen mit sich bringen. Es kann keine Undurchlässigkeit kaufen, aber es kann seine Reaktionsbereitschaft verbessern und Kontinuität fördern, indem es in Energiesicherheit, mobile Abwehrkapazitäten und institutionelle Integration investiert, die die Verteidigung auch unter Druck anpassungsfähig halten.

In Kooperation mit: