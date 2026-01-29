Proteste beim EU-Beitrittskandidaten - Warum es zu politisch motivierten Unruhen in Albanien kommt

Albanien boomt als Reiseziel – doch unter der Oberfläche gärt es. Korruption, Machtkämpfe und ungelöste Altlasten prägen die aktuellen Unruhen und werfen einen Schatten auf Europas jüngsten EU-Beitrittskandidaten.