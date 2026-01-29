Tirana
Bei einer regierungsfeindlichen Kundgebung vor dem Büro des Ministerpräsidenten in Tirana explodiert ein von Demonstranten geworfener Sprengsatz / picture alliance/dpa/AP | Hameraldi Agolli

Proteste beim EU-Beitrittskandidaten Warum es zu politisch motivierten Unruhen in Albanien kommt

Albanien boomt als Reiseziel – doch unter der Oberfläche gärt es. Korruption, Machtkämpfe und ungelöste Altlasten prägen die aktuellen Unruhen und werfen einen Schatten auf Europas jüngsten EU-Beitrittskandidaten.

VON ALEXANDER RHOTERT am 30. Januar 2026 6 min

Autoreninfo

Alexander Rhotert forscht als Politikwissenschaftler zum ehemaligen Jugoslawien seit 1991. Er war 20 Jahre für UN, Nato, OSZE, OHR und EU tätig, zumeist zur Friedensumsetzung auf dem Westbalkan. Als Oberstleutnant und Interkultureller Einsatzberater der Bundeswehr arbeitete er zu Kosovo und Bosnien und Herzegowina. 
 

So erreichen Sie Alexander Rhotert:

Zur Artikelübersicht

Albanien mit seinen nur 2,7 Millionen Einwohnern erlebte in den letzten Jahren einen erstaunlichen Tourismusboom. Allein im Jahr 2025 besuchten knapp neun Millionen Touristen zumeist die über 400 Kilometer lange Adriaküste des Landes. Da passen politisch motivierte Unruhen so gar nicht ins Bild. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.