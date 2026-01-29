- Warum es zu politisch motivierten Unruhen in Albanien kommt
Albanien boomt als Reiseziel – doch unter der Oberfläche gärt es. Korruption, Machtkämpfe und ungelöste Altlasten prägen die aktuellen Unruhen und werfen einen Schatten auf Europas jüngsten EU-Beitrittskandidaten.
Albanien mit seinen nur 2,7 Millionen Einwohnern erlebte in den letzten Jahren einen erstaunlichen Tourismusboom. Allein im Jahr 2025 besuchten knapp neun Millionen Touristen zumeist die über 400 Kilometer lange Adriaküste des Landes. Da passen politisch motivierte Unruhen so gar nicht ins Bild.
