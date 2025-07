So erreichen Sie Thomas Raabe:

Dr. Thomas Raabe war Lehrbeauftragter an der FU Berlin. 2019 erschien sein Buch über Internationale Rüstungskooperationen: „Bedingt Einsatzbereit? Internationale Rüstungskooperationen in der Bundesrepublik Deutschland“.

Vom Nato-Gipfel in Den Haag ging ein großes Signal der Einigkeit aus. Die Mitgliedstaaten – mit Ausnahme Spaniens – haben sich nicht nur darauf geeinigt, zukünftig 5 Prozent ihres jeweiligen Bruttoinlandsprodukts für Verteidigungsausgaben zur Verfügung zu stellen, sondern man will in Zukunft auch mehr und besser bei der Rüstungsproduktion kooperieren. Der britische Premierminister Keir Starmer fordert, die Länder müssten mehr gemeinsam beschaffen und die Interoperabilität der Armeen verstärken.

Bundeskanzler Merz will nicht nur die Achse Deutschland–Frankreich stärken, sondern auch „gemeinsam Maßnahmen treffen, um die Sicherheit und Verteidigung Europas auszubauen“. Auf dem EU-Gipfel ergänzte er, es gebe in Europa „viel zu viele und viel zu komplizierte Systeme“ und es würden zu geringe Stückzahlen bestellt oder hergestellt. Wenn die EU dies ändere, „dann haben wir die Chance, aus den bestehenden Mitteln erheblich mehr zu machen“. Es gelte nun, die drei „S“ zu verwirklichen: „Simplifizierung, Standardisierung und Stückzahl“.