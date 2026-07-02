Europäische Iran-Politik - Europa und Nahost sprechen nicht dieselbe Sprache

Europa setzt im Umgang mit dem Iran auf Dialog und Verhandlungen. Doch Teheran verfolgt eigene strategische Ziele, die mit westlichen Vorstellungen nicht zu vereinbaren sind. Ohne eine Mischung aus Diplomatie und einer glaubwürdigen Drohkulisse wird aus Naivität schnell Appeasement.