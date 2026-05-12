Merz Ukraine
Bundeskanzler Friedrich Merz und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im Bundeskanzleramt / picture alliance / PIC ONE | Ben Kriemann

Europa zwischen Krieg und Frieden Warum jetzt eine neue Diplomatie nötig ist

Die Großmächte scheinen zunehmend auf das Mittel der autoritären Gewalt zu setzen. Moralische Empörung allein bringt nichts. Zur Wahrung des Friedens braucht es eine mutige Politik – ohne ideologische Verblendungen.

VON RÜDIGER LÜDEKING am 14. Mai 2026 10 min

Autoreninfo

Botschafter a.D. Rüdiger Lüdeking war während seiner Zeit im Auswärtigen Dienst (1980-2018) in verschiedenen Verwendungen, u.a. als stv. Beauftragter der Bundesregierung für Abrüstung und Rüstungskontrolle und Botschafter bei der OSZE, mit Fragen der Sicherheits- und Rüstungskontrollpolitik intensiv befasst.

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Darum geht es: Wir wollen keinen Krieg, wir wollen Frieden und das unter Wahrung für uns zentraler internationaler Werte wie Freiheit, Rechtstaatlichkeit, Demokratie, Respekt für zentrale Menschenrechte und wirtschaftlichem Auskommen für den einzelnen Bürger. Wenn wir uns umsehen, so sind diese Werte bei uns doch weitgehend besser verwirklicht als in den meisten anderen Staaten. 

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Robert Hans Stein | Do., 14. Mai 2026 - 14:27

aber können Sie erklären, was "faire Vermögensverteilung" mit "Kategorien von rechts oder links" zu tun hat (abgesehen davon, dass ich nirgendwo die Instanz entdecken kann, die definiert, wann Vermögensverteilung fair ist.) Okay, das ist meines Erachtens nur ein kleines Manko Ihres geistigen Ergusses, der insgesamt eher eine heile Welt beschreibt und weniger den Weg zu dieser.

Dagmar Lubig | Do., 14. Mai 2026 - 14:43

Sie haben uns Lesern die deutsche Sicht, samt hiesiger Probleme nahe gebracht, schön und gut.
Nun, die übrigen EU-Länder in den selben Sack zu stecken und die typisch deutsche Probleme samt Sichtweisen und Lösungen den übrigen EU-Mitgliedern überstülpen zu wollen, das ist ein starkes Stück, da die Sichtweise eine andere ist.

Bereits der Gedanke, dass Deutschland eine Führungsrolle in der EU beanspruchen könnte, dies alleine weckt ein tiefes Unbehagen, mit Recht.

das Vereinigte Königreich, Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland, ja sogar die Schweiz sind nur über Einigungskriege zu Nationen geworden, im Falle der Schweiz durch den Sonderbundskrieg.

Also wäre es ein großer Glücksfall, wenn die "Vereinigten Staaten von Europa" (USE) ohne Krieg entstehen könnten.

Dazu wären große Persönlichkeiten notwendig, die - wie man sieht - auch in Europa äußerst rar geworden sind.

Der Brexit hat schon die Grenzen der Akzeptanz für die "Regierung" der EU in Europa gezeigt. Demokratie ist trotz der teueren formalen Existenz des EU-Parlaments nur in resten Ansätzen vorhanden; die Stimmen europäischer Bürger werden je nach Herkunftsland verschieden gewichtet usw. Hinzu kommt die um sich greifende Agonie der traditionellen Funktionärsdemokratien.

Trotz alledem: Ich glaube wie Herr Lüdeking, dass "die EU und Deutschland aber keine vollständige Ausgrenzungspolitik gegenüber Russland verfolgen dürfen."

Man muss auch auf eine Zukunft ohne Krieg hinarbeiten.

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