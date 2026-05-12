- Warum jetzt eine neue Diplomatie nötig ist
Die Großmächte scheinen zunehmend auf das Mittel der autoritären Gewalt zu setzen. Moralische Empörung allein bringt nichts. Zur Wahrung des Friedens braucht es eine mutige Politik – ohne ideologische Verblendungen.
Darum geht es: Wir wollen keinen Krieg, wir wollen Frieden und das unter Wahrung für uns zentraler internationaler Werte wie Freiheit, Rechtstaatlichkeit, Demokratie, Respekt für zentrale Menschenrechte und wirtschaftlichem Auskommen für den einzelnen Bürger. Wenn wir uns umsehen, so sind diese Werte bei uns doch weitgehend besser verwirklicht als in den meisten anderen Staaten.
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