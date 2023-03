Nur in den allerersten Kriegstagen hat es sehr kurz eine öffentliche Debatte darüber gegeben, ob die Aussage von Präsident Macron, die Nato dürfe unter keinen Umständen Kriegspartei werden, eventuell „unverantwortlich“ gewesen sei. Das war aber keine inhaltliche Frage, problematisiert wurde ausschließlich, ob der Präsident mit diesem Satz Putin zu viel Einsicht in strategische Pläne geliefert und ihm so die Angst vor einem atomaren Gegenschlag der Nato genommen habe. Sonst ist der Krieg ein Thema für Empathie mit der geschundenen Bevölkerung, aber nicht für Streit im sonst so diskussionsfreudigen Frankreich.