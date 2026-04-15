- Gemecker vom Spielfeldrand ist keine Außenpolitik
Unabhängig davon, wie man den Krieg der USA und Israels gegen den Iran beurteilt, muss sich Europa die Frage stellen: Wollen wir, dass das Regime in Teheran aus dieser Konfrontation gestärkt hervorgeht oder nicht? Und wenn nicht: Wie lässt sich dieses Ziel erreichen?
Seit Beginn des Iran-Krieges wird viel über Donald Trumps Motive spekuliert. Eine These lautet: Trump sei von Israel in diesen Krieg regelrecht „hineingezogen“ worden. Es ist ein Vorwurf, der direkt auf das amerikanisch-israelische Verhältnis abzielt – und alles andere als neu ist. Im Gegenteil: Der Vorwurf, die USA würden sich von Israel am Nasenring durch die Manege ziehen lassen, hat eine lange Tradition. Auch in Sicherheits- und Geheimdienstkreisen, wo sich oft traditioneller Antisemitismus mit einer Vorliebe für die islamische Welt mischte.
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