Europa und der Iran-Krieg - Gemecker vom Spielfeldrand ist keine Außenpolitik

Unabhängig davon, wie man den Krieg der USA und Israels gegen den Iran beurteilt, muss sich Europa die Frage stellen: Wollen wir, dass das Regime in Teheran aus dieser Konfrontation gestärkt hervorgeht oder nicht? Und wenn nicht: Wie lässt sich dieses Ziel erreichen?