Iran
Regime-Unterstützerinnen demonstrieren Stärke in Teheran / picture alliance/dpa | Stringer

Europa und der Iran-Krieg Gemecker vom Spielfeldrand ist keine Außenpolitik

Unabhängig davon, wie man den Krieg der USA und Israels gegen den Iran beurteilt, muss sich Europa die Frage stellen: Wollen wir, dass das Regime in Teheran aus dieser Konfrontation gestärkt hervorgeht oder nicht? Und wenn nicht: Wie lässt sich dieses Ziel erreichen?

VON INGO WAY am 19. April 2026 7 min

Ingo Way

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Ingo Way ist Chef vom Dienst bei Cicero Online.

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Seit Beginn des Iran-Krieges wird viel über Donald Trumps Motive spekuliert. Eine These lautet: Trump sei von Israel in diesen Krieg regelrecht „hineingezogen“ worden. Es ist ein Vorwurf, der direkt auf das amerikanisch-israelische Verhältnis abzielt – und alles andere als neu ist. Im Gegenteil: Der Vorwurf, die USA würden sich von Israel am Nasenring durch die Manege ziehen lassen, hat eine lange Tradition. Auch in Sicherheits- und Geheimdienstkreisen, wo sich oft traditioneller Antisemitismus mit einer Vorliebe für die islamische Welt mischte. 

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Klaus Funke | So., 19. April 2026 - 11:21

Was wollen die USA im Iran? Einen Regime-Change? Nein. Die USA wollen einen potenzielle Konkurrenten ausschalten und sich das Erdöl sichern. Nur darum geht es. Israel verbrämt diese Ziele mit Ideologie und Religion. Den USA ist es noch niemals um eine Verbesserung der Menschenrechte oder des täglichen Lebens gegangen, den USA ging es immer um Landnahme und um wirtschaftliche Präferenzen. (West)Europa sollte sich in seiner Gesamtheit davon fernhalten. Aber die EU wird bekanntlich von inkompetenten und halbirren Führern geleitet, dort lebt man in dem Wahn ein Konstrukt von European-United-States zu schaffen. Eine Wahnidee, die niemals funktionieren wird. Deshalb ist die Frage nach einer Unterstützung der USA im Iran-Konflikt der Drang nach einem Weltkrieg, bei dem man dann gleich die Russen i. d. Knie bekäme. Doch die Russen bücken sich bekanntlich nur, um sich die Schuhe zuzubinden. Nein, der Irankrieg ist ausschließlich eine Sache der USA u. von Israel. Da sollten wir uns raushalten

Was wollten die USA 1941 in Europa? Was wäre aus Deutschland geworden ohne die ordnende Hand der Amerikaner? Die einen hohen Blutzoll gezahlt haben?
Das Argument Öl ist obsolet, die USA haben selbst genug davon. Es geht eher wie in Venezuela darum China den billigen Kauf iranischen Öls zu erschweren.
Der Iran ist in seiner derzeitige Verfassung kein Konkurrent, sondern eine Gefahr, vor allem für Europa. Es gibt bei CICERO einen hochinformativen Podcast, wie sehr die Islamisten, vor allem aus dem Iran, unsere Gesellschaften durchdrungen, wenn nicht schon unterwandert haben. Aber die Mullahs sind eben auch eine militärische Gefahr.Gerade für Europa.
Ich gebe zu, dass in Brüssel ein eklatanter Mangel an geopolitischer Kompetenz, an Kompetenz insgesamt, herrscht. Aber die irren, die westliche Zivilisation hassenden Führer sitzen in Teheran. Derzeit im Bunker. Und das ist gut so.

H. Stellbrink | So., 19. April 2026 - 11:21

Vielen Dank für diesen Artikel, der das europäische politische Kasperle-Theater entlarvt, in dem Israel die Rolle des Krokodils zugewiesen wird. Die konsequente linkspopulistische Änderung der europäischen Politik der letzten Jahrzehnte von einer pragmatisch interessenorientierten zu einer Politik, die den individuellen Moralvorstellungen ideologisch verbohrter Politiker aus dem medialen Windkanal folgt, macht Europa weltweit zum Gegenstand von Verachtung und Hass. Da sie die Herzen der Europäer - vor allem der Deutschen - durch scheinbare moralische Überlegenheit erwärmt, lässt sich mit ihr hervorragend Politik machen. Die klassische infantile Täter-Opfer-Definition und der Selbsthass der westlichen Zivilisation weisen ausgerechnet mörderischen Staaten und Organisationen mit Iran und Hamas sowie islamistischen Immigranten einen (unverdienten) Opferstatus zu.
Wenn der Wille zur Selbstbehauptung fehlt, geht eine Zivilisation unter. In unserem Fall aber in moralischer Anmut.

Gerhard Fiedler | So., 19. April 2026 - 12:10

solange es Ziel des Irans ist und bleibt, den Staat Israel zu vernichten und von der Landkarte auszulöschen, wenn nicht heute, so dann morgen, solange habe ich volles Verständnis für die Position Israels, sich angemessen verteitigen zu können. Wie dies letztlich geschehen soll, ist ebenfalls allein Sache Israels. Eine Abstimmung mit seinen Freunden darüber wäre natürlich sinnvoll und anzuraten.
Nur ein rechtlich abgeicherter Vertrag zwischen Israel und dem Iran, der diesem Ziel glaubhaft abschwört, könnte daran etwas ändern.
Wie der Iran innenpolitisch regiert wird und mit seinen Gegnern umgeht, kann für Israel leider kein Grund dafür sein, den Iran anzugreifen, auch nicht Irans Absicht, Atomwaffen zur eigenen Sicherheit besitzen zu wollen. Über letzeres hätten dann andere Nationen zu befinden.

Oder wie glaubhaft ist ein Schwur seitens einer islamfundamentalistischen Regierung, die sogar religiös bedingt ein Rechtsprinzip beinhaltet, die sogenannte Taqiyya, zur Not zu lügen und zu täuschen? Und die nicht nur die eigene Bevölkerung abschlachten oder eine vergewaltigte Frau am nächsten Kran aufhängen lässt, sondern ihren Freunden von der Hamas ermöglicht hat jüdische Bürger/innen zu massakrieren und als Geiseln zu nehmen. Mit solch einem Regime, womöglich irgendwann im Besitz von Atomwaffen, möchten Sie einen durch wen oder was rechtlich abgesicherten Vertrag schließen?
Und dies noch unter der Vorgabe/Versicherung, dass man sich künftig aus deren Innen-oder Außenpolitik heraushält.
Da haben unsere Diplomaten und Politiker, die kurz bevor die Ukraine angegriffen wurde noch Herrn Putin besuchten, wohl einen gravierenden Fehler gemacht. Sie hätten sich eine schriftliche sowie rechtsverbindliche
Neuvertragsauflage des Budapester Abkommens geben lassen sollen! MfG

Klaus Funke | So., 19. April 2026 - 14:08

Das Kriegsgeschehen, wo es um Tod und Vernichtung geht, mit einen Fußballspiel zu vergleichen, wo wir am Rand stünden, zuschauten, uns womöglich amüsierten, das hat ein übles Geschmäckle und ist bösartiger Zynismus. Und es entstammt dem biederen deutschen Kleinbürgertum, wie es schon Goethe im "Faust" beschrieb: "Nichts Bessres weiß ich mir an Sonn- und Feiertagen als ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei, wenn hinten, weit in der Türkei, die Völker aufeinander schlagen.
Man steht am Fenster, trinkt sein Gläschen aus,
Und sieht den Fluss hinab die bunten Schiffe gleiten; dann kehrt man abends froh nach Haus,
Und segnet Fried und Friedenszeiten." Nein, Herr Way, thats not my way. Ich verstehe, was Sie sagen wollten, doch es scheint mir misslungen. Was Sie hier absonderten, das ist typisch deutsche Arroganz. Es ist schnoddrig, zynisch und abzulehnen. Ich lehne diesen Krieg ab, den die USA aus hegemonialen und Rohstoffinteressen führen. Und Israel? Ich will nicht diffamiert werden...

Hans Süßenguth-Großmann | So., 19. April 2026 - 16:27

immer mal auf Bismarcks Kunst des Möglichen verwiesen. Und da zählen die Aktionen gegen den Iran nicht dazu. Man macht ein "Fass auf", bringt so und soviel Unbeteiligten erhebliche Nachteile, verursacht eine veritable Krise und verlangt, dann noch Beifall. Israel ist nicht unantastbar und Kritik an Israel ist nicht mit dem Holocaust gleich zu setzen. Israel ist einer Umgebung, die sich nicht mit seiner Existenz nicht anfreunden kann, das ist Fakt. Aber mit Trümmerwüsten an seinen Grenzen, wird das Verhältnis auch nicht besser. Rabin soll in Hinblick auf die Palästinenser gesagt haben "Macht sie reich", Rabins Schicksal ist bekannt.
Die Regierung Netanjahu will das ganze WestjorDANLAND besiedeln. Was soll mit den " "schon länger dort Lebenden`" denn werden?
Der Schuss, "Krieg im Iran" ging nach hinten los.

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