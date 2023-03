Europa und der Ukrainekrieg, Teil 1 - Vereinigtes Königreich: Alle für Waffenhilfe? Fast alle

Wie wird in verschiedenen europäischen Ländern über den Ukrainekrieg, Waffenlieferungen und mögliche Friedensverhandlungen debattiert? In Großbritannien steht bis auf die „Stop the War Coalition“ eine Mehrheit der Bevölkerung hinter der Politik der Regierung, die Ukraine militärisch zu unterstützen.