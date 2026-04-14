- Warum Brüssel nach jeder Wahl sofort weiß, wer die Guten sind
„Europafreundlich“ ist keine nüchterne Beschreibung. Es ist ein Gütesiegel. Vergeben wird es von jenen, die sich selbst gern mit Europa verwechseln. Dabei taugt Péter Magyar überhaupt nicht für die schlichte Erlösungserzählung, die man ihm nun überstülpt.
Kaum ist in Ungarn gewählt, ist die Deutung schon fertig. Péter Magyar ist der Europafreund, Viktor Orbán war der Europafeind, und Brüssel weiß wie immer erstaunlich schnell, wer nun wieder auf der richtigen Seite der Geschichte steht. Kaum irgendwo fällt eine Wahlentscheidung nicht in den gewohnten Erwartungskorridor, beginnt in der europäischen Öffentlichkeit das bekannte Schauspiel: Hier die Guten, dort die Problemfälle, hier die Rückkehr der Freiheit, dort der Schatten des Autoritären. Aus einem politischen Vorgang wird binnen Stunden ein moralisches Lehrstück. Europa erscheint dann nicht mehr als Raum widerstreitender Interessen, sondern als pädagogische Veranstaltung mit angeschlossenem Benotungssystem.
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