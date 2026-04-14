Reaktionen auf Ungarn-Wahl - Warum Brüssel nach jeder Wahl sofort weiß, wer die Guten sind

„Europafreundlich“ ist keine nüchterne Beschreibung. Es ist ein Gütesiegel. Vergeben wird es von jenen, die sich selbst gern mit Europa verwechseln. Dabei taugt Péter Magyar überhaupt nicht für die schlichte Erlösungserzählung, die man ihm nun überstülpt.