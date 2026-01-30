Merz und Meloni
Friedrich Merz und Giorgia Meloni am 23. Januar in Rom / picture alliance / LAPRESSE | Roberto Monaldo / LaPresse

Europa im Umbruch Berlin und Rom als neuer Motor der EU?

Die deutsch-französische Partnerschaft galt lange als Motor der europäischen Integration. Doch Differenzen zwischen Merz und Macron lassen die Achse bröckeln – während Italien unter Giorgia Meloni Stabilität zeigt. Ein bilaterales Treffen vergangene Woche in Rom könnte die Weichen für eine neue europäische Ordnung stellen.

VON JAN UPHOFF am 1. Februar 2026 5 min

Jan Uphoff studiert Politikwissenschaft in Bremen.

Lange Jahre galt die deutsch-französische Partnerschaft als verlässlicher Motor der europäischen Integration. Zahlreiche Entscheidungen wurden, bevor sie in Brüssel landeten, zunächst zwischen Paris und Berlin diskutiert. Doch das könnte sich nun schlagartig ändern. Grund dafür sind laut zahlreichen Analysten diverse Meinungsverschiedenheiten zwischen Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Sei es der Umgang mit der Trump-Regierung in den USA, die Befürwortung beziehungsweise Ablehnung des Mercosur-Abkommens mit Südamerika oder auch die Verwendung eingefrorener russischer Vermögenswerte zur Unterstützung der Ukraine – die beiden Mächtigen Europas kommen derzeit auf keinen gemeinsamen Nenner. Hinzu kommt die mittlerweile notorisch politisch instabile Lage an der Seine, weshalb verlässliche Partner in Europa für Berlin derzeit schwer zu finden sind.

Sabine Lehmann | So., 1. Februar 2026 - 15:19

Im fernen Rom sind derzeit die Gemüter erhitzt, vor allem im Vatikan. Was passiert ist? In der Kirche San Lorenzo musste ein Fresko restauriert werden, und weil Engel so schön sind und mancher Hobby-Künstler gerne mal seine ganz persönlichen Präferenzen ausleben möchte, war einer von ihnen nicht unflott u. hat diesem Engel das Antlitz der verehrten Signora Meloni verpasst. Oh je! Ein Skandal erster Güte, der Papst tobt u. die erzkatholische Gefolgschaft in Rom gleich mit. Meloni nimmt's mit Humor so wie die meisten Römer.
Ich fand's herrlich u. musste herzlich lachen. Nur gut, dass sich in Germany dergleichen noch nicht zutrug, man stelle sich vor, man geht ganz arglos in die Kirche, zum beten, beichten oder zum Vergnügen u. Potzblitz plötzlich blickt einen vom Sockel vorm Altar das Antlitz der Heiligen Angela oder ihres Bruders im Geiste der Heilige Friederich an! Nicht auszudenken;-) Obwohl, vielleicht kommen unsere illustren u. phantasievollen Würdenträger gar noch auf die Idee....

IngoFrank | So., 1. Februar 2026 - 18:57

Gegenwart geben ? Die katholische Kirche samt Papst wird’s überleben.
Dennoch wie verlogen ist die derzeitige deutsche Außenpolitik, auch und im besonderen beim Besuch unseres Außenkanzlers in Italien.

Kann sich niemand mehr erinnern, wie Frau Meloni in der deutschen Jurnallie im Spiegel, taz, und im goßen Teilen des Rest- Mainstiem, allen voran im ÖRR von Tageschau, heute- Journal, & allen anderen einschlägigen Sendeformaten als u.a. Post- Faschistin beschimpft und in ihre Person beleidigt wurde ? Man dokumentierte schon die Wiederauferstehung des Faschismus unter Mussolini. Oder an die wiederwärtige öffentlich geführte Diskussion um die „Verweigerung des Handschlags“ beim ersten Aufeinandertreffen des BK Scholz mit Meloni ?
Vom Aufschrei der „Berufsempörten“ aus der Grün linken Ecke inkl. der des „Bürokratenstadel“ EU über Melonis rigider Asylpolitik, ganz zu schweigen …..
Von der Vermittlung der resteuropäischen Unfähigkeit im Umgang mit Trump ganz zu schweigen.
MfG a d Erf Rep

Peter William | So., 1. Februar 2026 - 18:23

wird am Ende seiner zweiten Amtszeit aus der französischen Politik praktisch ausscheiden. Vielleicht macht er ja auf der EU Ebene weiter, gut wäre es.

Ist schon witzig, der RN wird wahrscheinlich in Frankreich gewinnen, in GB Nigel Farage und Meloni ist mit der Fratelli d’Italia vorweg gegangen. Das sind alles AfD Schwestern und Brüder im Geiste. Gegründet wegen der linken Linie in Brüssel und der vorherrschenden Dysfunktionalität der eigenen Staaten. Merkels Kinder!

Und mit Meloni kann Merz zusammenarbeiten, der Mann ist nicht zu verstehen?! Oder ich bin einfach zu blöd dafür, denkt der wirklich die Wählerinnen und Wähler werden der CDU ihr grün rotes Versagen verzeihen? Für mich nur schwer vorstellbar!! UvdL macht mit DEI und Bürokratie in Brüssel weiter. ACAB war mit feministischer Außenpolitik 5 Jahre zu spät, ihr scheint nicht zu realisieren liebe CDU und SPD Granden, dass ihr den aktuellen Entwicklungen IMMER hinterherlauft, immer!

