Europa im Umbruch - Berlin und Rom als neuer Motor der EU?

Die deutsch-französische Partnerschaft galt lange als Motor der europäischen Integration. Doch Differenzen zwischen Merz und Macron lassen die Achse bröckeln – während Italien unter Giorgia Meloni Stabilität zeigt. Ein bilaterales Treffen vergangene Woche in Rom könnte die Weichen für eine neue europäische Ordnung stellen.