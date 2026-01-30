- Berlin und Rom als neuer Motor der EU?
Die deutsch-französische Partnerschaft galt lange als Motor der europäischen Integration. Doch Differenzen zwischen Merz und Macron lassen die Achse bröckeln – während Italien unter Giorgia Meloni Stabilität zeigt. Ein bilaterales Treffen vergangene Woche in Rom könnte die Weichen für eine neue europäische Ordnung stellen.
Lange Jahre galt die deutsch-französische Partnerschaft als verlässlicher Motor der europäischen Integration. Zahlreiche Entscheidungen wurden, bevor sie in Brüssel landeten, zunächst zwischen Paris und Berlin diskutiert. Doch das könnte sich nun schlagartig ändern. Grund dafür sind laut zahlreichen Analysten diverse Meinungsverschiedenheiten zwischen Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Sei es der Umgang mit der Trump-Regierung in den USA, die Befürwortung beziehungsweise Ablehnung des Mercosur-Abkommens mit Südamerika oder auch die Verwendung eingefrorener russischer Vermögenswerte zur Unterstützung der Ukraine – die beiden Mächtigen Europas kommen derzeit auf keinen gemeinsamen Nenner. Hinzu kommt die mittlerweile notorisch politisch instabile Lage an der Seine, weshalb verlässliche Partner in Europa für Berlin derzeit schwer zu finden sind.
-
