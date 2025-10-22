EU-Verteidigungskommisar Andrius Kubilius
Andrius Kubilius / Foto: EU Kommission

EU-Verteidigungskommisar Andrius Kubilius Der Aufrüster aus Litauen

Verteidigungskommissar Andrius Kubilius soll die EU in eine Militärmacht verwandeln. Dabei hat Europa keine eigene Armee – und zunächst gab es auch kein Geld. Nun steht er vor vielen Fragen und Konflikten – ist die Europäische Union überhaupt zu einem solchen Unternehmen fähig?

VON ERIC BONSE am 3. November 2025 5 min

Autoreninfo

Eric Bonse berichtet seit 2004 aus Brüssel über Europapolitik. Er betreibt auch den EU-Watchblog „Lost in Europe“.

So erreichen Sie Eric Bonse:

Zur Artikelübersicht

Er ist der neue VIP in Brüssel. An ihm kommt keiner vorbei, der etwas mit Rüstung und Militär zu tun hat oder Geld für Waffen und Munition braucht. Dabei verfügte Andrius Kubilius bei seinem Start als EU-Verteidigungskommissar nicht einmal über ein eigenes Budget. 

„Sie nannten mich einen König ohne Land, weil ich ein Verteidigungsminister ohne Waffen und all die anderen Sachen bin, die Verteidigungsminister normalerweise haben“, erinnert sich der 68-jährige Litauer an seine ersten, einsamen Tage in der Brüsseler Behörde. Fast ein Jahr später wird der Name Kubilius mit der Wiederbewaffnung Europas, dem 150 Milliarden Euro schweren neuen Rüstungskredit-Programm Safe und dem geplanten „Drohnenwall“ für Osteuropa verbunden. Und natürlich mit einem kompromisslosen Kurs gegen Russland. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Karl-Heinz Weiß | Mo., 3. November 2025 - 08:57

Die als deutsche Verteidigungsministerin gescheiterte Ursula vdL und ein früherer Politiker mit Reminiszenzen an die stolze polnisch-litauische Vergangenheit: das klingt nicht nach Aufbruch. Notwendig wäre der Aufbau einer europäischen Verteidigungsindustrie nach dem Airbus-Vorbild - eine Herkulesaufgabe, die eine Führungsfigur wie einst Franz Josef Strauß erfordern würde. Ansonsten versickern auch 150 Milliarden Euro im Handumdrehen. Aber auch in diesem Fall wird die persönliche Eitelkeit der Kommissionspräsidentin eine solche Lösung verhindern.

H. Stellbrink | Mo., 3. November 2025 - 10:03

Wozu die EU eine eigene Armee braucht, ist nicht nachvollziehbar. DIe EU ist kein Staat, sondern ein Staatenverbund, der seine militärischen Fähigkeiten koordinieren muss. Fehlende Fähigkeiten einer Armee müssen über eine andere ausgeglichen werden. UvLs Ziel, einen EU-Staats mit ihr an der Spitze über solche Umwege und unter Umgehung des Willens der Völker herbeizuführen, müssen zum Scheitern gebracht werden. Die EU ist schon so dysfunktional, ein Hemmschuh der Entwicklung, eine Gefahr für die Demokratien und ein Illusionstheater der Macht.
Bitte nicht mehr davon!
Aber wir müssen wohl alle Hoffnung auf einen Wandel durch Einsicht fallen lassen.

Jens Böhme | Mo., 3. November 2025 - 10:11

Wenn man frei von einem Posten zum anderen Posten wechselt, der zudem lukrativer ist, ist das "klaglos wechseln" journalistischer Humbug. Mit Sicherheit lehnte Sikorski nicht ab, weil die EU-Kommission ein Sumpf sei oder er den Zustand der Kommission beklagte.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.