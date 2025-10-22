EU-Verteidigungskommisar Andrius Kubilius

- Der Aufrüster aus Litauen
Verteidigungskommissar Andrius Kubilius soll die EU in eine Militärmacht verwandeln. Dabei hat Europa keine eigene Armee – und zunächst gab es auch kein Geld. Nun steht er vor vielen Fragen und Konflikten – ist die Europäische Union überhaupt zu einem solchen Unternehmen fähig?
Er ist der neue VIP in Brüssel. An ihm kommt keiner vorbei, der etwas mit Rüstung und Militär zu tun hat oder Geld für Waffen und Munition braucht. Dabei verfügte Andrius Kubilius bei seinem Start als EU-Verteidigungskommissar nicht einmal über ein eigenes Budget.
„Sie nannten mich einen König ohne Land, weil ich ein Verteidigungsminister ohne Waffen und all die anderen Sachen bin, die Verteidigungsminister normalerweise haben“, erinnert sich der 68-jährige Litauer an seine ersten, einsamen Tage in der Brüsseler Behörde. Fast ein Jahr später wird der Name Kubilius mit der Wiederbewaffnung Europas, dem 150 Milliarden Euro schweren neuen Rüstungskredit-Programm Safe und dem geplanten „Drohnenwall“ für Osteuropa verbunden. Und natürlich mit einem kompromisslosen Kurs gegen Russland.
