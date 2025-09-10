- Ursula von der Leyen weiß nicht, was sie tut
Ursula von der Leyen hat die ersten Zahlungen der EU an staatliche Stellen in Israel gestoppt – ein Schritt, der nach außen entschlossen wirkt, aber finanziell kaum ins Gewicht fällt. In erster Linie schießt sich die EU mit dieser Politik ins eigene Bein.
Heute hat die EU-Kommission den ersten Hebel umgelegt: Ursula von der Leyen stellte im Europäischen Parlament in Straßburg klar, bilaterale Zahlungen der Kommission an staatliche Stellen Israels stoppen zu wollen. Ähnlich wie bei dem von Friedrich Merz geforderten Waffenembargo ist auch diese Sanktion eher eine moralische Demonstration der Abgrenzung als eine Maßnahme mit spürbaren Konsequenzen.
Symbolpolitik ohne Substanz
Die Worte klingen härter, als sie in Wirklichkeit sind: Ursula von der Leyen flankiert den Zahlungsstopp mit zwei Ankündigungen: Sanktionen gegen radikale Minister und Siedler sowie die teilweise Aussetzung des Assoziationsabkommens, konkret des Kapitels, das die Handelsbeziehungen zwischen dem europäischen Binnenmarkt und Israel regelt. Während ersteres unmittelbar wirken kann, ist die zweite, eigentlich bedeutendere Säule ungewiss und vermutlich zum Scheitern verurteilt. Hier kündigte die Kommissionspräsidentin an, extremistische Minister sanktionieren zu wollen und den Mitgliedstaaten zu empfehlen, in einem verbindlichen Abkommen alle bestehenden Handelsvereinbarungen zwischen Israel und den Mitgliedstaaten auszusetzen.
-
