Ursula von der Leyen hat die ersten Zahlungen der EU an staatliche Stellen in Israel gestoppt – ein Schritt, der nach außen entschlossen wirkt, aber finanziell kaum ins Gewicht fällt. In erster Linie schießt sich die EU mit dieser Politik ins eigene Bein.

VON MIRJAM EPSTEIN am 10. September 2025 7 min

Mirjam Epstein studiert Soziologie und hat redaktionelle Stationen an der Axel Springer Akademy (Welt) und dem österreichischen Exxpress absolviert. Derzeit macht sie ein Praktikum bei Cicero.

So erreichen Sie Mirjam Epstein:

Heute hat die EU-Kommission den ersten Hebel umgelegt: Ursula von der Leyen stellte im Europäischen Parlament in Straßburg klar, bilaterale Zahlungen der Kommission an staatliche Stellen Israels stoppen zu wollen. Ähnlich wie bei dem von Friedrich Merz geforderten Waffenembargo ist auch diese Sanktion eher eine moralische Demonstration der Abgrenzung als eine Maßnahme mit spürbaren Konsequenzen.

Symbolpolitik ohne Substanz

Die Worte klingen härter, als sie in Wirklichkeit sind: Ursula von der Leyen flankiert den Zahlungsstopp mit zwei Ankündigungen: Sanktionen gegen radikale Minister und Siedler sowie die teilweise Aussetzung des Assoziationsabkommens, konkret des Kapitels, das die Handelsbeziehungen zwischen dem europäischen Binnenmarkt und Israel regelt. Während ersteres unmittelbar wirken kann, ist die zweite, eigentlich bedeutendere Säule ungewiss und vermutlich zum Scheitern verurteilt. Hier kündigte die Kommissionspräsidentin an, extremistische Minister sanktionieren zu wollen und den Mitgliedstaaten zu empfehlen, in einem verbindlichen Abkommen alle bestehenden Handelsvereinbarungen zwischen Israel und den Mitgliedstaaten auszusetzen.

Liebe Leserinnen und Leser,
Ingofrank | Mi., 10. September 2025 - 16:58

Ehrlich, diesen Seier über die EU kann man kaum noch ertragen.
Das was alles hier an Meldungen über Brüssel und deren „Vortänzerin“ geschrieben steht, hat doch nichts, aber auch gar nichts mehr, mit dem einstigen „Europäischen Gedanken“ zu tun.

Auch in dieser Frage hat die größte Oppositionspartei in D mehr als Recht mit ihrer Analyse : die EU ist nicht reformierbar !
Das sehe ich ganz genau so. Anders gesagt, Masse hat mit Klasse nichts zu tun ! !
Woher auch ? wenn dort immer mehr abgehalfterte ehemalige Spitzenpolitiker wie eben v d L das Sagen haben. …
Vor allem wenn man im Hinterzimmer ausgekungelt wurde, & sich eben nicht durch außergewöhnliche Leistungen als Gesundheitsminister od. als Minister d Verteidigung hervorgetan hat. Im Gegenteil ….
Der Fisch stinkt eben vom Kopf her…… Nirgendwohin passt das besser, als auf die deutsche & europäische Politik ! !
Mit freundlichen Gruß aus der Erfurter Republik

