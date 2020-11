Und so kam es denn auch. Sieht man vom slowenischen Regierungschef Janez Jansa und einigen Nachzüglern ab, so lief alles nach Plan. Dass es gelang, fast gleichzeitig beinahe identische Bekenntnisse zur Freundschaft mit den USA und zur transatlantischen Partnerschaft zu übersenden, wurde als großer Erfolg verbucht. Welcome Mr. President, die EU spricht endlich mit einer Stimme!