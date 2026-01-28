- Europa lernt, Indiens Autonomie zu akzeptieren
Die EU und Indien haben in Neu-Delhi ihr Freihandelsabkommen politisch besiegelt. Der Gipfel markiert einen Moment kontrollierter Annäherung: Strategische Nähe entsteht nicht aus bindenden sicherheitspolitischen Grundsatzverpflichtungen, sondern aus der Bereitschaft, Differenzen auszuhalten.
Am 26. Januar 1930 verabschiedete der Indian National Congress in Lahore (heute Pakistan) die Erklärung der Purna Swaraj – den Anspruch auf vollständige Unabhängigkeit von Großbritannien. Bis dahin hatte die indische Nationalbewegung keine endgültige Trennung vom Empire gefordert, sondern auf eine weitgehende Autonomie innerhalb des britischen Commonwealth gesetzt. Mit der Proklamation von 1930 vollzog sich ein Einschnitt: Von diesem Moment an galt die vollständige staatliche Souveränität als nicht mehr verhandelbar. Fortan wurde der 26. Januar jährlich als symbolischer Unabhängigkeitstag begangen – siebzehn Jahre, bevor Großbritannien den Subkontinent tatsächlich verließ.
