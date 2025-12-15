Modi Von der Leyen
EU–Indien-Freihandelsabkommen Lackmustest für Europas strategische Handlungsfähigkeit

Ein Freihandelsabkommen der EU mit Indien würde eine klare strategische Funktion erfüllen. Doch Neu-Delhi sieht keinen Grund zur Eile. Ein aufstrebender Staat kann warten, bis sich die Bedingungen weiter zu seinen Gunsten entwickeln.

VON SHANTANU PATNI am 16. Dezember 2025 7 min

Shantanu Patni studiert Osteuropa-Studien an der Freien Universität Berlin. 

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Indiens Premierminister Narendra Modi hatten Anfang des Jahres angekündigt, ein umfassendes Handelsabkommen zwischen der EU und Indien vor dem Ende des Jahres zum Abschluss zu bringen. Ein Durchbruch ist in Sicht, beteuern beide Seiten. Doch die Gespräche laufen – mit langen Pausen und politischen Kehrtwenden – seit über zwei Jahrzehnten. Viele Punkte sind noch offen: von den extrem hohen indischen Zöllen auf Autos und Spirituosen über Streitfragen beim Schutz geistigen Eigentums bis hin zu Umwelt- und Arbeitsstandards, wie sie grundsätzlich in allen Handelsabkommen der EU vorgesehen sind. 

Thomas Veit | Di., 16. Dezember 2025 - 10:41

"Mit jedem Monat schrumpft der Spielraum [der EU], ein Abkommen zu Konditionen auszuhandeln, die den europäischen Interessen tatsächlich entsprechen."

Dieser Satz sagt alles... ☹

Karl-Heinz Weiß | Di., 16. Dezember 2025 - 10:46

Aufschlussreiche Informationen zu den Besonderheiten des indischen Marktes. Muss man realistischerweise nicht davon ausgehen, dass in 5-10 Jahren die indische Wirtschaft eine ähnlich starke Position auf dem Weltmarkt haben wird wie momentan schon China? Schon heute ist dies auf dem Pharmamarkt der Fall, trotz aller EU-Beteuerungen nach strategischer Unabhängigkeit. 500 Millionen Europäer (mit UK), die völlig unterschiedliche Interessen haben, gegen 3 Milliarden Inder und Chinesen. Wenn in der EU weiterhin Staaten mit 3-10 Millionen Einwohnern den Takt vorgeben, kann sich Europa schon in Kürze von der Weltbühne verabschieden.

