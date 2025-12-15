- Lackmustest für Europas strategische Handlungsfähigkeit
Ein Freihandelsabkommen der EU mit Indien würde eine klare strategische Funktion erfüllen. Doch Neu-Delhi sieht keinen Grund zur Eile. Ein aufstrebender Staat kann warten, bis sich die Bedingungen weiter zu seinen Gunsten entwickeln.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Indiens Premierminister Narendra Modi hatten Anfang des Jahres angekündigt, ein umfassendes Handelsabkommen zwischen der EU und Indien vor dem Ende des Jahres zum Abschluss zu bringen. Ein Durchbruch ist in Sicht, beteuern beide Seiten. Doch die Gespräche laufen – mit langen Pausen und politischen Kehrtwenden – seit über zwei Jahrzehnten. Viele Punkte sind noch offen: von den extrem hohen indischen Zöllen auf Autos und Spirituosen über Streitfragen beim Schutz geistigen Eigentums bis hin zu Umwelt- und Arbeitsstandards, wie sie grundsätzlich in allen Handelsabkommen der EU vorgesehen sind.
