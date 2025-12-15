EU–Indien-Freihandelsabkommen - Lackmustest für Europas strategische Handlungsfähigkeit

Ein Freihandelsabkommen der EU mit Indien würde eine klare strategische Funktion erfüllen. Doch Neu-Delhi sieht keinen Grund zur Eile. Ein aufstrebender Staat kann warten, bis sich die Bedingungen weiter zu seinen Gunsten entwickeln.