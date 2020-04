Herr Györkös, an der griechisch-türkischen Grenze spielen sich dieser Tage wieder Dramen ab, der Migrationsdruck belastet die Außengrenzen der EU. Aber im Gegensatz zum Jahr 2015 scheint Europa diesmal die Schotten dicht zu machen. Ist das eine Bestätigung von Viktor Orbáns Antimigrationspolitik?

Péter Györkös: Ich würde Viktor Orbáns Ansatz nicht als „Antimigrationspolitik“ bezeichnen, sondern schlicht als europäische Politik. Europa kann nur überleben, wenn es die Kontrolle an seinen Außengrenzen aufrechterhält – nichts anderes hat die ungarische Regierung seit dem ersten Krisengipfel im April 2015 ständig gesagt. Leider hat es mehr als viereinhalb Jahre gebraucht, bis die damalige ungarische Position endlich Mainstream geworden ist.



Sie sehen die ungarische Position jetzt also bestätigt?

Györkös: Absolut. Und ich weiß, dass diese Position durch die Macht der Bilder moralisch permanent herausgefordert wird. Aber Grenzschutz ist nun einmal keine schöne Aufgabe.

Ralf Fücks: Das sind doch keine Invasoren, die da an unserer EU-Grenze stehen!



Herr Fücks, verliert die EU in Griechenland oder generell an der Migrationsfront ihren humanistischen Kompass?

Fücks: Ja, ich sehe die Gefahr, dass wir vollständig auf Abwehr von Flüchtlingen umschalten und nebenbei das Asylrecht und die Genfer Flüchtlingskonventionen über Bord werfen. Wenn wir aus einer mutigen Entscheidung von Angela Merkel im Jahr 2015, die wir in Deutschland trotz aller Unkenrufe ganz gut verkraftet haben, jetzt in eine Politik der „Festung Europa“ verfallen, wäre das ein dramatischer Rückschritt. Und zwar nicht nur ein humanitärer, sondern auch ein völkerrechtlicher Rückschritt. Gegenwärtig werden wir an der türkisch-griechischen Grenze unseren europäischen Werten untreu.



Ihrer These, Deutschland habe die Massenzuwanderung gut verkraftet, kann man mit guten Gründen auch widersprechen. Nicht zuletzt ist deswegen die AfD so groß geworden.

Fücks: Natürlich ist Masseneinwanderung mit Konflikten verbunden. Aber bis hin zur Integration in den Arbeitsmarkt hat sich die Zuwanderung seit 2015 erfolgreicher entwickelt, als viele befürchtet haben. Viele Betriebe sind froh über die neuen Mitarbeiter. In den Kommunen funktioniert das Zusammenleben in der Regel passabel bis gut. Fraglos gibt es unter Flüchtlingen wie unter Einheimischen unangenehme Menschen – es gibt kriminelle Elemente, es gibt religiöse Fundamentalisten und politische Extremisten. Aber das ist eine kleine Minderheit. Daraus ein Schreckensgemälde von der Bedrohung Europas durch Migranten zu machen, empfinde ich als demagogisch.

Péter Györkös / privat Györkös: Nein, das hat nichts mit Demagogie zu tun, sondern mit Tatsachen. Zur rechtlichen Ebene, also zu dem Punkt, ob Völkerrecht und Genfer Flüchtlingskonvention preisgegeben werden, möchte ich festhalten: Artikel 31 der Genfer Flüchtlingskonvention legt ganz klar fest, dass Menschen die grüne Grenze dort überqueren dürfen, wo sie direkt aus einer Region kommen, in der ihr Leben in Gefahr ist. Genau das ist aber in der Türkei nicht der Fall. Zweitens: Europa muss eine Festung werden, weil es um die Kontrolle der eigenen Außengrenzen geht. Das ist nicht nur aus sicherheitspolitischen Aspekten wichtig, sondern auch aus wirtschaftlichen Erwägungen. Es geht um den Schutz des europäischen Wirtschafts- und Lebensmodells.

