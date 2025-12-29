Ursula von der Leyen in Kiew
In Sachen Ukrainekrieg scheint diskursive Vielgleisigkeit nicht erwünscht zu sein: Ursula von der Leyen in Kiew / picture alliance/dpa/dpa-ENR-Pool | Christoph Soeder

EU-Sanktion gegen Desinformation Kampf gegen die falsche Meinung

Ein ehemaliger Schweizer Oberst wird von der EU mit Sanktionen behängt. Der Fall Jacques Baud zeigt beispielhaft, wie ein neues EU-Sanktionsformat immer mehr in Widerspruch zu den Grundrechten gerät.

VON HENRIEKE STAHL am 30. Dezember 2025 19 min

Prof. Dr. phil. Henrieke Stahl lehrt slavistische Literaturwissenschaft an der Universität Trier. 

Was machen freiheitliche demokratische Staaten, wenn sie die Hoheit über die Bildung der öffentlichen Meinung behalten wollen, aber keine Zensur ausüben dürfen? Sie erfinden neue Werkzeuge, welche die Gesetzgebung geschickt umbauen oder erlauben, geltendes Recht rechtskonform zur Beschränkung der Meinungs- und Informationsfreiheit zu umschiffen. Ein solches neues Werkzeug wurde soeben aus der Trickkiste der EU hervorgezaubert: Unter bestimmten Bedingungen kann eine legale Meinungsäußerung rechtskonform zur Sanktionierung ihres Trägers führen. Die Sanktion bedeutet die Vernichtung der finanziellen, beruflichen und gesellschaftlichen Existenz der Betroffenen. Das neue Sanktionsformat steht damit in Widerspruch zu den Grundrechten. Eine Reform der Reform wird notwendig.

