- Warum Europa nicht mäkelnd abseits stehen sollte
Trumps „Friedensrat“ ist ein Bruch mit der gewohnten Diplomatie-Routine: Schluss mit endlosen Resolutionen, stattdessen Umsetzung, Kontrolle und handfeste Zuständigkeiten. Während Europa über Mandate und Moral debattiert, droht es, Einfluss zu verlieren – und am Ende trotzdem zu zahlen.
Trumps erster „Friedensrat“ ist politisch ein ungewöhnlicher, aber nicht unlogischer Versuch, ein festgefahrenes Problem aus der diplomatischen Endlosschleife zu holen und auf ein Prinzip umzustellen, das in Krisen oft fehlt: Umsetzung statt Symbolpolitik. Im Kern signalisiert das Format, dass Friedenspolitik nicht nur aus Verhandlungen und Resolutionen besteht, sondern aus Zuständigkeiten, Sicherheitsgarantien, Geldflüssen, Kontrolle von Lieferketten, Verwaltungsaufbau und messbaren Schritten – also aus „Staatlichkeit auf Zeit“, die verhindern soll, dass ein Konflikt nach der nächsten Eskalation wieder von vorn beginnt. Genau darin liegt auch der Pro-Trump-Punkt: Er setzt auf ein Management-Modell, das Druck erzeugt, Verantwortlichkeiten sichtbar macht und Zusagen in konkrete Pakete übersetzt. Viele mögen seinen Stil ablehnen, aber sein Instinkt, dass „Frieden“ ohne Logistik, Governance und Finanzierung ein Wort bleibt, ist schwer zu widerlegen.
