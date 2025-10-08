Besucher auf der Nova-Ausstellung
Besucher der Nova-Ausstellung auf dem Tempelhofer Feld / picture alliance/dpa | Carsten Koall

Eröffnungszeremonie der „Nova Music Festival Exhibition“ „Wir trauern und wir bauen“

In Berlin ist die Wanderausstellung „Nova Music Festival Exhibition“ eröffnet worden, die das Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 thematisiert. Zu der Eröffnungszeremonie kamen neben Überlebenden des Angriffs Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und Israels Botschafter Ron Prosor.

VON CAROLINA KAUBE am 8. Oktober 2025 6 min

Carolina Kaube studierte Governance and Public Policy – Staatswissenschaften in Passau und absolviert derzeit ein Redaktionspraktikum bei Cicero.

 

Zwei Jahre nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel hat in Berlin die „Nova Music Festival Exhibition“ ihre Tore geöffnet. Die Ausstellung trägt den Untertitel „October 7, 6:29 am – The Moment Music Stood Still“ und erinnert damit an jenen Moment, als das Psytrance-Festival nahe der Grenze zum Gazastreifen angesichts tödlicher Gewalt ein jähes Ende fand. In würdevoller, emotionaler Atmosphäre wurde am Dienstagabend im Beisein zahlreicher Ehrengäste der Opfer des Massakers gedacht und zugleich ein kraftvolles Zeichen der Hoffnung, des Zusammenhalts und der Lebensbejahung gesetzt. 

Die Ausstellung, deren Erlöse der „Tribe of Nova Foundation“ zugutekommen, wurde von Überlebenden konzipiert und wird bis zum 16. November 2025 in der Haupthalle auf dem Tempelhofer Feld zu sehen sein. Das Motto – „We will dance again“ – zog sich wie ein Leitmotiv durch die gesamte Eröffnungszeremonie.

