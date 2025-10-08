Erhalten Sie täglich exklusive Analysen und Hintergrundberichte aus der Cicero Redaktion per E-Mail.

Zwei Jahre nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel hat in Berlin die „Nova Music Festival Exhibition“ ihre Tore geöffnet. Die Ausstellung trägt den Untertitel „October 7, 6:29 am – The Moment Music Stood Still“ und erinnert damit an jenen Moment, als das Psytrance-Festival nahe der Grenze zum Gazastreifen angesichts tödlicher Gewalt ein jähes Ende fand. In würdevoller, emotionaler Atmosphäre wurde am Dienstagabend im Beisein zahlreicher Ehrengäste der Opfer des Massakers gedacht und zugleich ein kraftvolles Zeichen der Hoffnung, des Zusammenhalts und der Lebensbejahung gesetzt.

Die Ausstellung, deren Erlöse der „Tribe of Nova Foundation“ zugutekommen, wurde von Überlebenden konzipiert und wird bis zum 16. November 2025 in der Haupthalle auf dem Tempelhofer Feld zu sehen sein. Das Motto – „We will dance again“ – zog sich wie ein Leitmotiv durch die gesamte Eröffnungszeremonie.