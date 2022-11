So erreichen Sie Lisa Davidson:

Lisa Davidson ist Journalistin, freie Autorin und Podcast-Host. Sie lebt in Chantilly, USA.

Donald Trump hat sich noch nie vor großen Hürden gescheut. Da ist es nicht verwunderlich, dass er mit seiner dritten Präsidentschaftskandidatur die Mammutaufgabe in Angriff nimmt, als erst zweiter Oberbefehlshaber das Oval Office in zwei nicht aufeinanderfolgenden Amtszeiten erobern zu wollen. Der einzige Präsident, dem dies in der Geschichte der USA bisher gelungen ist, war Demokrat Grover Cleveland, der nach dem Bürgerkrieg im Jahre 1885 gewählt wurde. Nach seiner ersten Amtszeit zog dieser vier Jahre später ein weiteres Mal ins Weiße Haus ein.

Ob Trump einen ähnlichen Erfolg feiern wird, ist allerdings fraglich. Denn während es nichts Neues ist, dass er mit seiner Präsenz die Nation spaltet, polarisiert er mit seiner erneuten Kandidatur nun auch die eigene Partei. Seinem Motto, Amerika wieder glorreich zu machen, und seinem Ansatz, seine Reden mit falschen und übertriebenen Behauptungen über seine vermeintlichen Erfolge zu füllen, ist er hingegen treu geblieben.