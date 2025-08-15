Als Javier Milei im Dezember 2023 sein Amt antrat, gab ihm ein Großteil der Medien sechs Wochen, bestenfalls sechs Monate. Dann würde der libertäre Präsident Argentinien von seinen Landsleuten aus dem Amt und aus dem Land gejagt, das neoliberale Experiment beendet. In einer Talkshow fällte der damalige Oppositionsführer und heutige Bundeskanzler Friedrich Merz aus 13 Flugstunden Entfernung ein verheerendes Urteil über die ersten Monate von Milei. „Ich bin ehrlich gesagt völlig entsetzt gewesen, dass Christian Lindner diesen Vergleich gemacht hat. Denn was da zur Zeit in Argentinien geschieht, wir verfolgen das nun ja auch nicht jeden Tag, aber was dieser Präsident dort macht, er ruiniert das Land, er tritt wirklich die Menschen mit Füßen, und das als Beispiel für Deutschland zu nehmen, ich muss sagen, ich bin einigermaßen sprachlos gewesen, und das passiert bei mir nicht so häufig.“ Merz hatte damit auf eine Äußerung des damaligen FDP-Finanzministers Christian Lindner reagiert, der forderte, Deutschland müsse „mehr Milei wagen“.

Im August 2025 ist Milei immer noch im Amt und kann ökonomische Kennziffern vorweisen, die ihm niemand zugetraut hatte. Statt Rekordschulden verzeichnet der Staatshaushalt erstmals wieder schwarze Zahlen. Die in Argentinien in den vergangenen Jahren dramatisch hohe Inflation ist im Monat Juli erneut auf unter zwei Prozent gefallen. Die eher nach links tendierende Wirtschaftsgemeinschaft Lateinamerikas und der Karibik (CEPAL) sieht für das laufende Jahr Argentinien mit einer Wachstumsprognose von fünf Prozent als Lokomotive des ganzen Kontinents, und die Armutsrate ist laut einer aktuellen Studie der Universität Di Tella auf 31 Prozent gesunken. Sie fällt damit rund 20 Prozentpunkte niedriger aus als zum Ende des ersten Halbjahres 2024. Unter Milei sind also die Armut und die Inflation gesunken, und die Wirtschaft ist angesprungen.