Erfolgsbilanz für Argentinien Milei tut, wozu Merz sich nicht traut

In Argentinien sorgt der libertäre Präsident mit einschneidenden Maßnahmen dafür, dass das hochverschuldete Land auf den Weg des volkswirtschaftlichen Erfolges zurückkehrt. Davon könnte sich auch Bundeskanzler Friedrich Merz etwas abschauen.

VON TOBIAS KÄUFER am 17. August 2025 7 min

Tobias Käufer ist Auslandskorrespondent in Lateinamerika. 

Als Javier Milei im Dezember 2023 sein Amt antrat, gab ihm ein Großteil der Medien sechs Wochen, bestenfalls sechs Monate. Dann würde der libertäre Präsident Argentinien von seinen Landsleuten aus dem Amt und aus dem Land gejagt, das neoliberale Experiment beendet. In einer Talkshow fällte der damalige Oppositionsführer und heutige Bundeskanzler Friedrich Merz aus 13 Flugstunden Entfernung ein verheerendes Urteil über die ersten Monate von Milei.  „Ich bin ehrlich gesagt völlig entsetzt gewesen, dass Christian Lindner diesen Vergleich gemacht hat. Denn was da zur Zeit in Argentinien geschieht, wir verfolgen das nun ja auch nicht jeden Tag, aber was dieser Präsident dort macht, er ruiniert das Land, er tritt wirklich die Menschen mit Füßen, und das als Beispiel für Deutschland zu nehmen, ich muss sagen, ich bin einigermaßen sprachlos gewesen, und das passiert bei mir nicht so häufig.“ Merz hatte damit auf eine Äußerung des damaligen FDP-Finanzministers Christian Lindner reagiert, der forderte, Deutschland müsse „mehr Milei wagen“.

Im August 2025 ist Milei immer noch im Amt und kann ökonomische Kennziffern vorweisen, die ihm niemand zugetraut hatte. Statt Rekordschulden verzeichnet der Staatshaushalt erstmals wieder schwarze Zahlen. Die in Argentinien in den vergangenen Jahren dramatisch hohe Inflation ist im Monat Juli erneut auf unter zwei Prozent gefallen. Die eher nach links tendierende Wirtschaftsgemeinschaft Lateinamerikas und der Karibik (CEPAL) sieht für das laufende Jahr Argentinien mit einer Wachstumsprognose von fünf Prozent als Lokomotive des ganzen Kontinents, und die Armutsrate ist laut einer aktuellen Studie der Universität Di Tella auf 31 Prozent gesunken. Sie fällt damit rund 20 Prozentpunkte niedriger aus als zum Ende des ersten Halbjahres 2024. Unter Milei sind also die Armut und die Inflation gesunken, und die Wirtschaft ist angesprungen.

Straub Klaus Dieter | So., 17. August 2025 - 14:59

Geht das auch in Deutschland! Nein, wir sind zu träge und es ist doch noch alles da! Das Tal der Träne wird kommen. Deutschland und auch Europa braucht mehrere Mileis.

Ernst-Günther Konrad | So., 17. August 2025 - 15:17

Merz hat bei Black Rock genau was gemacht? Welche Erfolge erzielt? Sich auf welchem Gebiet profiliert? Ich meine ihn persönlich, nicht Black Rock als Ganzes. Merz hat nichts drauf. Der hat viele geblendet und sich hinter seiner beruflichen Herkunft versteckt, wo jeder meinte, da käme ein Finanzfachmann und Wirtschaftskenner. Pustekuchen. Der Wichtigtuer macht lieber einen auf Weltpolitiker und mischt sich jetzt in die Verhandlungen der USA und Russland ein und keiner, wirklich keiner nimmt ihn noch ernst. Der lügt doch, wenn er den Mund aufmacht. Und was er eben noch verspricht, muss das Tagesende nicht erleben. Milei wurde von vielen unterschätzt, auch bei uns von den Msm niedergemacht und zum Diktator erklärt. Und jetzt?
Schielt Trump nach Argentinien und auch manche anderen Staaten beginnen, diesen Politiker ernst zu nehmen. Merz hat kein Rückgrat. Der könnte den Druck der linksgrünen Blase gar nicht aushalten. Der knickt ja jetzt schon regelmäßig ein. Wünsche Milei weiter Erfolg.

Theodor Lanck | So., 17. August 2025 - 16:18

Hoffnungsvolle Nachrichten.

Eine begriffliche Korrektur: sich "am eigenen Schopf" aus dem Sumpf zu ziehen, ist nur nach Münchhausen möglich. In der Ökonomie entspräche das genau dem Zaubertrick, durch staatliche Subventionen, Dirigismus und v.a. Staatsverschuldung eine tragfähige Wirtschaft aufbauen zu wollen - was noch nie funktioniert hat.

In Argentinien versucht man sich hingegen "mit eigener Hände Arbeit", also produktiv und produzierend aus dem Sumpf zu befreien.

Merz hat noch die Wahl, ob er als Lügenbaron Münchhausen enden oder wie Millei auf Entfesselung setzen will. Viel Zeit bleibt ihm aber nicht mehr.

