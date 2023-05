Ilgin Seren Evisen schreibt als freiberufliche Journalistin über die politischen Entwicklungen in der Türkei und im Nahen Osten sowie über tagesaktuelle Politik in Deutschland.

Der „ewige Verlierer“ Kemal Kılıçdaroglu ist gewiss kein „Traumkandidat“, der es rhetorisch mit jenem Mann aufnehmen könnte, den er jetzt besiegen will. Dennoch avancierte der 74-Jährige in den vergangenen Monaten zum Hoffnungsträger von Millionen Türken, die sich ein Ende der Ära Erdogan wünschen. Dass Kılıçdaroglu, der bisher alle Wahlen gegen den amtierenden Präsidenten Recep Tayyip Erdogan verloren hat, sein Verlierer-Image abschütteln konnte, liegt vor allem an seinen volksnahen Auftritten im Erdbebengebiet und an seinem Kampf gegen Korruption und Vetternwirtschaft.

Der im ostanatolischen Tunceli geborene Kılıçdaroglu gehört der ethnisch-religiösen Minderheit der Zaza-Aleviten an, in deren religiöser Praxis der Koran keine Rolle spielt. Für gläubige Sunniten ist das Häresie, weshalb der einstige Ökonom für viele islamisch-konservative Wähler nicht der Kandidat ihrer Wahl ist. In einem Land, in dem der vorbildliche Bürger viele Jahrzehnte lang über seine religiös-ethnische Identität definiert wurde, haben solche Besonderheiten eine hohe politische Bedeutung.