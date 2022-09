Erdogan pokert mit ihnen, nutzt sein Recht auf Mitsprache und Mitentscheidung hochgradig aus, um direkte Vorteile zu erzielen. Und strebt danach, eine Beziehung gegen die andere auszuspielen, es sich mit niemandem zu verderben und hier und da einen Vorteil zu erlangen. Das brachte die Türkei in der Vergangenheit in manche knifflige Lage, etwa als sie das russische Flugabwehrsystem S400 kaufte, deshalb von den USA aus dem Programm des Kampfflugzeugs F35 ausgeschlossen wurde (was sie dringend haben wollte), um schließlich den gewünschten Beitritt von Finnland und Schweden zu nutzen, um die Vereinigten Staaten zur Lieferung von anderen Kampfflugzeugen zu drängen, die sie zuvor Griechenland zugesagt haben, mit dem die Türkei in einem Territorialstreit liegt, obwohl beide dem gleichen Bündnis, der Nato, angehören … Das ließe sich so weiter und weiter berichten.