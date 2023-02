So erreichen Sie Ilgin Seren Evisen:

Ilgin Seren Evisen schreibt als freiberufliche Journalistin über die politischen Entwicklungen in der Türkei und im Nahen Osten sowie über tagesaktuelle Politik in Deutschland.

Türkische Kinder lernen schon im Kindergarten, wie sie sich im Falle eines Erdbebens zu verhalten haben. Das Land gehört zu den seismisch aktivsten Regionen der Welt, viele der größten Erdbeben weltweit ereigneten sich in der Türkei. 1999 starben bei einem Erdbeben in Gölcük, das auch die Städte Izmir und die Marmara-Region erfasste, fast 19.000 Menschen. 33.000 Menschen fielen 1939 einem Erdbeben im ostanatolischen Erzincan zum Opfer. Beide Erdbeben gehören zu den nationalen Traumata und haben sich tief in das Gedächtnis der Menschen eingebrannt.

Die Türkei verfügt über zahlreiche Forschungszentren und Fakultäten, deren Experten die vergangenen Erdbeben auswerten und interdisziplinär zusammenarbeiten. Einige dieser renommierten Wissenschaftler erarbeiteten in den letzten Jahren Handlungsempfehlungen, die sie den politischen Verantwortlichen präsentierten. Mit einer Umsetzung dieser wissenschaftlich fundierten Empfehlungen, so ihre Hoffnung, könnten bei zukünftigen Erdbeben Tausende Menschenleben gerettet werden.